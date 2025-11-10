Značajna morfološka i biološka otkrića u jami Vršaji

Članovi Speleološkog društva „Mijatovi dvori“ iz Tomislavgrada u nedjelju su ponovno istražili jamu Vršaji, smještenu u blizini tamošnjeg vjetroparka.

Tom prilikom zabilježili su značajna morfološka i biološka otkrića, a speleolozi su upozorili na prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava iz proteklog rata.

Jama Vršaji, duboka 130 metara, jednostavne je bunaraste građe s manjom policom na 23 metra dubine.

Tijekom istraživanja, četveročlana ekipa speleologa izradila je novi speleološki nacrt te obavila morfološka i biološka opažanja. Zabilježena su staništa divljeg goluba, šišmiša na dubinama od 85 i 120 metara, te brojnih podzemnih organizama poput kornjaša (Coleoptera Haplotropidius), jednokožnih rakova (Isopoda) i stonoga (Brachydesmus).

Pored prirodnih vrijednosti, speleolozi su naišli i na opasne ostatke rata – minsko-eksplozivna sredstva i dijelove ubojitih oružja. O ovom slučaju odmah je obaviještena Civilna zaštita Hercegbosanske županije radi daljnjeg postupanja.

Iz Speleološkog društva ističu da ovo nije izoliran slučaj. Naime, tijekom prethodnih istraživanja drugih jama u okolici Tomislavgrada, također su pronalazili slične opasne predmete, koji se potom uklanjaju u skladu sa zakonskim procedurama.