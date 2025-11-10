Kožul o novoformiranoj radnoj grupi za Izborni zakon: Ostvariti "legitimno predstavljanje"

HDZ-ov zastupnik u Predstavničkom domu BiH Predrag Kožul, koji je ujedno i član novoformirane radne grupe za izmjene Izbornog zakona s ciljem izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), otvoreno je potvrdio da će ova stranka nastaviti insistirati na principu “legitimnog predstavljanja”.

Govoreći za RTV Herceg-Bosne, Kožul je pojasnio da će radna grupa analizirati presude ESLJP-a, poput one u predmetu “Sejdić-Finci”, ali i presudu Ustavnog suda BiH koja se odnosi na izbor hrvatskog člana Predsjedništva. Kako je istakao, hrvatski predstavnici će upravo kroz taj proces ponuditi svoja rješenja za pitanje izbora člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

“Ta radna grupa fokus pomalo stavlja na presude ESLJP-a, ali mi imamo u proceduri i vlastiti prijedlog izmjena Izbornog zakona koji tretira pitanje izbora članova Predsjedništva BiH. To je za nas prioritet. Trenutni politički odnosi ne daju previše razloga za optimizam, ali okolnosti se mijenjaju i mi ćemo na tom rješenju insistirati”, rekao je Kožul.

Prema njegovim riječima, postoje dva načina na koja će HDZ pokušati povezati provedbu presuda ESLJP-a sa svojim zahtjevima za “legitimno predstavljanje”. Prvi je da se rješenja radne grupe uslovljavaju HDZ-ovim prijedlogom Izbornog zakona koji je već u parlamentarnoj proceduri. Drugi je da hrvatski članovi radne grupe tokom njenog rada predlože konkretne izmjene koje bi uključivale i model izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

“Radna skupina je široko tijelo, a ja sam jedan od članova. S naše strane – govorim o HDZ-u, HNS-u, ministru pravde Davoru Bunozi i Marini Pendeš – pripremit ćemo određene zakonske prijedloge koje ćemo ponuditi za raspravu i eventualno usaglašavanje. Ti prijedlozi treba da riješe ključna pitanja koja su nama važna, ali i ona na koja međunarodni akteri stalno ukazuju”, naveo je Kožul.



