Eksperti o kašnjenju i ulozi Nominiranog operatera tržišta električne energije: Berza, integracije, veća ponuda i povoljnije cijene struje na čekanju

Iako je Vijeće ministara BiH krajem jula usvojilo prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, dokument kojim se definira i uspostava berze električne energije još se nije pojavio u parlamentarnoj proceduri i neizvjesno je da li će biti usvojen do kraja godine. Na taj način BiH ostaje jedina zemlja u Evropi bez berze električne energije. Novi kapaciteti Berza je preduvjet regionalnih i evropskih integracija, kvalitetnijem pristupu tržištu, ali i za izuzeće od primjene CBAM uredbe EU, odnosno takse kojom će se oporezivati emisija CO2 u određenim proizvodima. BiH mora imati i Nominiranog operatora tržišta električne energije (NEMO), koji će osigurati usklađenost tržišta sa standardima EU i efikasno obavljanje transakcija na tržištu. NEMO je potreban za funkcionalno i konkurentno tržište električne energije, kao i upravljanje tim tržištem, koje uključuje tržište dan unaprijed i unutar dana, kaže Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku.

Harbaš: Lakša integracija . Ustupljena fotografija Harbaš: Lakša integracija . Ustupljena fotografija

- To bi trebalo da omogući efikasniju, konkurentniju i transparentniju trgovinu električnom energijom, ali i integraciju u EU energetsko tržište, čime se postize konkurentnost i smanjuje monopol. Tako bi se mogla postići i lakša integracija i ubrzala izgradnja novih kapaciteta na obnovljive izvore energije poput vjetroelektrana, solarnih i hidroelektrana, biomase, hidrogena … - pojašnjava Harbaš. Dodaje da je to jedan od ključnih koraka u reformi energetskog sektora i energetsku tranziciju, s kojim bismo dobili i konkurentnije cijene struje, ali i obaveza BiH prema potpisanim međunarodnim sporazumima, usklađivanju s EU direktivama, te privlačenju investiciju u energetski sektor. Povećanje cijena - Ukoliko se ne uspostavi sve navedeno se dovodi u pitanje, a BiH prijete i novim sankcijama, troškovima karbonske takse i smanjenju neto obima razmjene BiH s EU, koja je sada oko 70 posto. Bez NEMO-a nema ni funkcionalne berze čime svi višetruko gube, pa tako i u regionalnoj razmjeni, odnosno famoznom izvozu-uvozu koji se mjere milioniskim iznosima. Svako novo odgađanje stvara hroničnu bolest elektroenergetici BiH i može rezultirati povećanjem cijena električne energije za građane i privredu – ističe Harbaš. Usklađenost tržišta Generalni direktor Elektroprivrede BIH Sanel Buljubašić pojašnjava da je formiranje NEMO-a preduvjet za povezivanje bh. tržišta sa susjednim i sa jedinstvenim evropskim tržištem, a što podrazumijeva i cjenovno uvezivanje i optimalnu raspodjelu raspoloživih prijenosnih kapaciteta. - Svaka država mora imati NEMO. Kada je u pitanja osnivanje berze električne energije u BiH, ona može integrisati funkcije NEMO-a i na taj način obaviti usklađenost bh. tržišta s evropskim pravilima, ali i osigurati efikasno funkcionisanje tržišta u BiH. U Europi je većina funkcija NEMO-a integrisana u okvire pojedinih evropskih berzi električne energije – kaže Buljubašić.

Buljubašić: Svaka država mora imati NEMO . EP BiH Buljubašić: Svaka država mora imati NEMO . EP BiH