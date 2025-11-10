Udruženje „Ruku na srce“ pokrenulo najveći projekat: Nijedno dijete bez paketića, 15 godina srcem

Volonteri Udruženja „Ruku na srce“, jubilarni petnaesti put, pokreću naš najveći humanitarni projekat „Nijedno dijete bez paketića“, sa ciljem pomoći našim sugrađanima slabijeg materijalnog stanja.

Veliki broj volontera i donatora

„Nijedno dijete bez paketića“ je humanitarni projekat Udruženja „Ruku na srce“ u okviru kojeg se nastoje obezbijediti novogodišnji paketići za djecu iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Prethodnih 14 godina u okviru ovog projekta podijeljeno je više od 20 hiljada paketića mališanima školskog i predškolskog uzrasta u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj projekat, svih tih godina, shvatili smo da ne možemo promijeniti svijet, ali nekad je i malo dovoljno da nečiji svijet učinimo ljepšim.

Naravno, prikupljanje donacija, te pakovanje i podjela novogodišnjih paketića ne bi bila moguća bez velikog broja naših volontera, kao i naših divnih sugrađana, donatora i društveno odgovornih kompanija koji svake godine daju značajan doprinos tome da što veći broj paketića bude uručen u prave ruke naših mališana.

Upravo zbog toga, kako bi ova priča bila uspješna kao i pretodnih godina, Udruženje “Ruku na srce” poziva studente, školarce, sugrađane i predstavnike kompanija, udruženja i sportskih kolektiva da nas podrže i pomognu nam da ni jedan mališan ne bude bez novogodišnjeg paketića.

Svi koji žele biti dijelom ove zimske čarolije, mogu donirati igračke (ne nužno nove, bitno je da su očuvane), slatkiše, školski pribor ili novac. Također, mogu i sami napraviti paketić i uljepšati početak Nove godine djeci čiji roditelji ne mogu obezbijediti te male radosti.

Nekoliko punktova

Donacije je ove godine moguće dostaviti na nekoliko punktova u Sarajevu.

- Svakim radnim danom od 9 do 18 sati u zgradu Doma sindikata - Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (Obala Kulina bana br. 1);

- Radnim danima od 8 do 18 sati i subotom od 8 do 15 sati u prostorije Homework Hub-a – Dječija kuća (Grbavička bb);

- Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati u prostorije kompanije Toner.ba (Aleja Bosne Srebrene br. 14);

- Radnim danima od 9 do 17 sati u prostorije SSST - Sarajevo School of Science and Technology (Hrasnička cesta 3a);

- Svakim radnim danom od 10 do 12 i od 16 do 18 sati u Centar za kulturu i mlade Općine Centar (Jelićeva br. 1);

- Od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati u prostorije Skripte (Emerika Bluma 9);

- Svakim radnim danom od 8 do 22 sata u Centar za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“ (Halilovići bb) i

- Radnim danima od 9 do 17 sati u prostorije kompanije CodeConnect (Pijačna 14k).

Ukoliko niste u mogućnosti lično dostaviti svoj prilog, na žiro račun Udruženja (1990490056036171, Sparkasse Bank) možete uplatiti i novčane donacije sa naznakom: Za akciju “Nijedno dijete bez paketića”.