Pomozimo Denisu Osmanoviću iz Hadžića da ozdravi: Potrebno je prikupiti 4.400 KM

Akcija traje od 1. do 30. novembra 2025. godine

Apel za Denisa Osmanovića. Humanitas

A. O.

10.11.2025

Humanitas pokreće humanitarnu akciju za podršku pri liječenju Denisa Osmanovića (2015), iz Hadžića, Sarajevo dječaka s poteškoćama u razvoju kojem je potrebna detaljna dijagnostika i terapija u specijalizovanoj bolnici u Turskoj.

Akcija traje od 1. do 30. novembra 2025. godine, a cilj je prikupiti 4.400 KM, koliko je potrebno za troškove pregleda, putnih troškova i smještaja.

Denis je rođen prijevremeno, nakon teške i rizične trudnoće njegove majke Daliborke Štibel, i od tada se suočava s brojnim zdravstvenim poteškoćama – kašnjenjem u razvoju, problemima s hodom, govorom i ponašanjem. Uprkos brojnim pregledima u bolnicama širom BiH, uzrok njegovih teškoća nije precizno utvrđen. Majka se, po preporuci prijatelja, obratila bolnici u Turskoj, gdje bi Denis mogao dobiti sveobuhvatnu dijagnostiku i savremeni tretman.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti:

- pozivom na humanitarni broj 17068 (2 KM) Mtel, BH Telecom i HT Eronet,

- uplatom na račun broj 5551000062303262 ”Nova Banka“ a.d. Banja Luka,

- [email protected]

# HADŽIĆI
# APEL
# TURSKA
# SARAJEVO
# UDRUŽENJE GRAĐANA HUMANITAS
# DENIS OSMANOVIĆ
