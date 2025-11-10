U našoj zemlji blizu 60.000 patoloških kockara

- Mi, zapravo, pretpostavljamo broj patoloških kockara, odnosno smatramo da su to približni podaci. Ali, mi ne znamo koliko imamo stanovnika uopće, a to je prvi uvjet da napravimo izračun. Međutim, nisu samo oni pogođeni tom bolešću, već i njihove porodice, i to nije samo u materijalnom smislu – govori Romić za „Dnevni avaz“.

U BiH je, kako se to procjenjuje, blizu 60.000 patoloških kockara. Međutim, stvaran broj onih koji su ovisni o kockanju mogao bi biti puno veći. Nepoznanica je koliko je onih koji su u riziku da razviju ovisnost, ali je moguće da je to, kako nam kaže profesor Marko Romić, specijalista traumatske psihologije, tri do četiri puta više.

Kao što je poznato javnosti, on godinama vodi Klub liječenih ovisnika o kocki (KLOK) te upozorava da mi po pitanju ovisnosti o kockanju imamo konstantno lošu sliku.

- Istraživanja pokazuju da jedan kockar za sebe veže ili bolje rečeno vuče u ponor šest do osam članova svoje obitelji – naglašava on.

Nažalost, taj problem u BiH je gotovo u svakom smislu zapostavljen. U susjednoj Hrvatskoj su se odlučili ozbiljno uhvatiti ukoštac s tim problemom uspostavivši „Registar isključenih igrača“ čija je primjena počela početkom mjeseca.

Taj preventivni mehanizam omogućuje ovisnicima da se upišu u Registar i na taj način se isključe iz svih fizičkih i online kladionica. Praktično, upisom im se onemogućava, odnosno ograničava pristup igrama na sreću.

Romić je upoznat s tim projektom i smatra da bi to za BiH bilo idealno, ali, kako podvlači, nije optimističan da bi se to moglo realizirati kod nas.