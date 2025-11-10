U našoj zemlji blizu 60.000 patoloških kockara

U BiH je, kako se to procjenjuje, blizu 60.000 patoloških kockara. Međutim, stvaran broj onih koji su ovisni o kockanju mogao bi biti puno veći. Nepoznanica je koliko je onih koji su u riziku da razviju ovisnost, ali je moguće da je to, kako nam kaže profesor Marko Romić, specijalista traumatske psihologije, tri do četiri puta više.
- Mi, zapravo, pretpostavljamo broj patoloških kockara, odnosno smatramo da su to približni podaci. Ali, mi ne znamo koliko imamo stanovnika uopće, a to je prvi uvjet da napravimo izračun. Međutim, nisu samo oni pogođeni tom bolešću, već i njihove porodice, i to nije samo u materijalnom smislu – govori Romić za „Dnevni avaz“.
Kao što je poznato javnosti, on godinama vodi Klub liječenih ovisnika o kocki (KLOK) te upozorava da mi po pitanju ovisnosti o kockanju imamo konstantno lošu sliku.
- Istraživanja pokazuju da jedan kockar za sebe veže ili bolje rečeno vuče u ponor šest do osam članova svoje obitelji – naglašava on.
Nažalost, taj problem u BiH je gotovo u svakom smislu zapostavljen. U susjednoj Hrvatskoj su se odlučili ozbiljno uhvatiti ukoštac s tim problemom uspostavivši „Registar isključenih igrača“ čija je primjena počela početkom mjeseca.
Taj preventivni mehanizam omogućuje ovisnicima da se upišu u Registar i na taj način se isključe iz svih fizičkih i online kladionica. Praktično, upisom im se onemogućava, odnosno ograničava pristup igrama na sreću.
Romić je upoznat s tim projektom i smatra da bi to za BiH bilo idealno, ali, kako podvlači, nije optimističan da bi se to moglo realizirati kod nas.