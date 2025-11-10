Kome će Trojka položiti račune za svoje laži, diletantizam i pogrešne politike?

Još u aprilu, Naša stranka je slavodobitno objavila: „Smijenili smo dva SNSD-ovca iz Vijeća ministara BiH!” – slaveći glasanje u Predstavničkom domu, ali diskretno prešutjevši da bez saglasnosti Doma naroda taj čin vrijedi koliko i saopštenje Kruga 99. Još živopisniji bio je ministar vanjskih poslova i lider NiP-a Elmedin Konaković, koji je samouvjereno poručivao da će SNSD-ove kadrove „pomesti bagerima“.

No, već je odavno postao manir Trojke da nedostatak konkretnih rezultata kompenziraju bezočnim lažima, propagandom i samohvalom. Sedam mjeseci kasnije, SNSD ne samo da je i dalje u vlasti, nego je Dom naroda faktički blokiran - zajedno s ključnim evropskim zakonima.

Ta blokada nije tek tehnički problem; ona simbolizira potpuni bankrot Trojke na državnom nivou. Ne zato što su imali zle namjere, nego zato što su u vlast ušli bez razumijevanja politike. Njihova nesposobnost da shvate vlastitu nemoć, njihova nedoraslost Dodiku i Čoviću, i njihovo infantilno vjerovanje da se državna vlast može voditi „pozitivnim narativom“, doveli su do ovoga.

Od Laktaša do Lakmusa

Sve je počelo onog trenutka kada je Elmedin Konaković počeo hodočastiti u Laktaše - na utakmice Igokee i degustacije po destilerijama - moleći Dodika da ga pusti u vlast. I pustio ga je, ali u onoj mjeri u kojoj lav „pušta“ jelena da pase mirno u njegovoj blizini.

Potom su nas, s istim entuzijazmom, ubjeđivali - kako bi to Forto rekao - da je „SNSD zauzeo proevropski kurs“. Kad se pokazalo da SNSD taj kurs vodi ravno prema Moskvi, poručivali su nam da je „HDZ ipak drugačiji“ i da je „raskinuo savez s Dodikom“.

Vrhunac te političke bajke došao je kad su, ne pitajući nikoga i ne računajući ništa, objavili da izbacuju SNSD iz vlasti i prave novu koaliciju s opozicijom iz RS. Ni HDZ nije bio pitan, ni Dom naroda uzet u obzir, ni elementarna aritmetika urađena.

Rezultat? SNSD i dalje blokira evropske zakone. SNSD je i dalje vlast. Opozicija iz RS je i dalje opozicija. A HDZ, daleko od raskida, sinhronizirano s Dodikom obara kvorum i paralizuje Dom naroda.

Strukturno neznanje

U tom političkom haosu, Trojka sada, s istom naivnošću s kojom je ranije slavila „historijske uspjehe“, tiho ponovo zaziva novog spasitelja - visokog predstavnika. I ne doziva ih pameti ni poruka Trampove (Trump) ambasadorica sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a da nema više direktnog stranog tutorstva.

U svemu ovome ne leži zla namjera, nego strukturno neznanje - nesposobnost da se čita ustav, predvidi reakcija, procijeni snaga protivnika. Radi se o ljudima koji u visoku politiku unose mentalitet općinskog vijeća: malo PR-a, malo moralisanja, i puno vjere da će „Evropa“ sve srediti.

A to pokazuje da su družina koja očito nema dovoljno ni znanja, ni mudrosti ni pameti da adekvatno predstavlja bošnjačke i bosanske interese u vlasti. Sljedeće pitanje koje se po automatizmu nameće je „ko je bolji“? Ne znam, ali ovi definitivno ne umiju.

PR umjesto politike

Bosna i Hercegovina je ponovo u institucionalnom limbu. Trojka, koja je došla s obećanjem racionalnosti i kompromisa, završila je u istom scenariju kao i svi prije njih - između Dodika i Čovića, između vlastitih laži i realnosti koju ne razumiju.

Blokiran Dom naroda samo je posljedica te zablude. Ako je ijedna lekcija iz ovog ciklusa jasna, onda je to da se politika ne vodi pres-konferencijama i selfijima iz Brisela, nego razumijevanjem sistema u kojem djeluješ.