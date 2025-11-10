Nakon oslobađajuće presude za genocid u Srebrenici, Josipović traži 22.000 KM naknade za duševnu bol

Nakon oslobađajuće presude za genocid u Srebrenici, Miodrag Josipović je svjedočio o patnjama koje je izazvao višegodišnji sudski postupak vođen protiv njega.

Naknada za duševnu bol

Josipović tužbom protiv Bosne i Hercegovine potražuje 22.000 KM naknade za duševnu bol zbog povrede prava na slobodu, čast i ugled. Josipović je kazao i da je postupak jako dugo trajao.

- Znači osam godina ste pod pritiskom šta će da se desi. Ja sam osjećao da nisam kriv, ali ne znate… Liježete i ustajete s tim - kazao je.

On je naveo da je do rata bio profesor u srednjoj školi u Bratuncu a od 1994. načelnik Stanice javne bezbjednosti da bi nakon rata bio predsjednik Izvršnog odbora, a potom i načelnik opštine. Kako je kazao, 2001. ga je smijenio visoki predstavnik i 14 godina je bio pod sankcijama a nedugo nakon što su ukinute, uhapšen je pod sumnjom da je počinio ratne zločine.

- Prvo je bio kućni pritvor, dva, tri mjeseca, onda javljanje u policiju… bila je i zabrana putovanja u Srbiju - naveo je Josipović.

Prema njegovim riječima, postupak je uticao na zdravlje članova njegove porodice, kao i zaposlenje kćerke. Kazao je da su se neki ljudi plašili da se vide s njim i da je imao neugodnih situacija bez obzira na to da li se radilo o sugrađanima bošnjačke ili srpske nacionalnosti.

- Naiđeš pored čovjeka, dobro ga znaš, okrene glavu - kazao je dodajući da iako je oslobođen, nije više raspoložen kao nekad i da se povukao.

On je naveo određena pozitivna iskustva koja je imao s određenim ljudima. Kazao je da mu je zahvaljujući dobroti sutkinje bilo dozvoljeno da posjeti suprugu i brata u bolnici u Srbiji.

Pomoćnica pravobranioca Magdalena Papić prigovorila je na iskaz Josipovića u dijelu koji je suprotan odgovoru na tužbu koji je ranije podnijela. Prigovorila je i na navode o ugledu podnosioca tužbe ukazavši da je osuđen 2004.

Uslovi za usvajanje tužbe

Na glavnoj raspravi uložen je nalaz vještaka neuropishijatra.

- Nemam primbjedbi na nalaz i mišljenje, ali smatram da je irelevantan s obzirom na navode - kazala je Papić.

Punomoćnik Jovan Gotovac u završnoj riječi je ocijenio da su ispunjeni svi uslovi za usvajanje tužbe pošto je dokazano da je Josipović nevino optužen za najteže djelo, što je uticalo na njegov duševni status.

- Jasno je da se radi o licu koje je u svojoj sredini imalo ugled i kojeg su znali svi građani. To je moglo da naglašava duševne bolove - rekao je Gotovac.

On je dodao da je vještak, osim duševne boli, utvrdio i umanjenje životne aktivnosti, što je sve posljedica dugotrajnog procesa i mjera zabrane. Punomoćnica je u spis uložila pisanu završnu riječ.

Jospović je u novembru 2021. oslobođen optužbi za genocid u Srebrenici a presuda je kasnije pravosnažno potvrđena.

Odluku o tužbenom zahtjevu Sud BiH će naknadno donijeti.