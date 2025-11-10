Italijani plaćali da ubijaju Sarajlije: Pokrenuta istraga o "vikend snajperistima" koji su pucali iz zabave tokom opsade

Milanski tužioci otvorili su istragu protiv Italijana koji su navodno davali ogromne sume novca srpskoj miliciji kako bi mogli postati "vikend snajperisti" koji su iz zabave ubijali bosanske građane tokom opsade Sarajeva 1993-95, u kojoj je poginulo 11.000 ljudi, izvijestili su u ponedjeljak Il Giorno i La Repubblica, prenosi Ansa.

Uglavnom simpatizeri krajnje desnice sa strašću prema oružju navodno su napustili Italiju, plaćajući "ogromne" iznose srpskim vojnicima da učestvuju u opsadi Sarajeva i pucaju na građane bh. prijestolnice "iz zabave" tokom rata, navela su dva dnevna lista.

Kako bi se identificirali ovi "ratni turisti", u Milanu je u toku istraga s ciljem identifikacije onih koji su učestvovali u masakru.

Slučaj - o kojem je Il Giornale već izvještavao u julu - otvorio je tužilac Alesandro Gobis pod optužbom za namjerno ubistvo otežano okrutnošću i iz podlih motiva.

Optužbe se trenutno podižu protiv nepoznatih osoba, a proizilaze iz prijave koju je podnio novinar i pisac Ecio Gavaceni, uz pomoć dva advokata i bivšeg sudije Gida Salvinija.

Prema svjedočenjima prikupljenim širom sjeverne Italije, ovi "vikend snajperisti", uglavnom simpatizeri krajnje desnice sa strašću prema oružju, okupili su se u Trstu, a zatim su odvedeni na brda oko Sarajeva, gdje su mogli pucati na stanovništvo opkoljenog grada nakon što bi platili milicijama bosanskih Srba Radovana Karadžića.

Izvještaj o bogatim strancima

U spisu predmeta nalazi se i izvještaj o ovim "bogatim strancima koji su se bavili nehumanim aktivnostima", koji je Tužilaštvu u Milanu poslala bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Za sada, istražni zapisi uključuju samo dokumente koje je dostavio autor tužbe, datirane 28. januara, a u narednim sedmicama, tužilac Alesandro Gobis, zadužen za jedinicu za specijalne operacije Carabinieri ROS, morat će istražiti, moguće intervjuirajući osobe koje je autor naveo.

"Cijena za ubistva"

Za sada, objašnjava pisac, "ovo su samo 'savjeti'", ali očigledno je postojala i "cijena za ova ubistva: djeca su koštala više, zatim muškarci (po mogućnosti u uniformi i naoružani), žene i konačno starci, koji su mogli biti ubijeni besplatno".

Pisac se u tužbi poziva i na dokumentarni film "Sarajevo Safari" iz 2022. godine, u kojem anonimni svjedoci govore o "ratnim turistima" koji su dolazili da "probaju oružje na živim metama".

- Reditelj Miran Županić dao je lozinke za ograničeno gledanje filma na Al Jazeeri, a materijal će biti dostupan sudu ako to zatraži – naveo je Gavaceni.

Ključna uloga

Prema informacijama iz istrage, među "snajperskim turistima“ su se, osim Italijana, mogli naći i Amerikanci, Kanađani i Rusi. Klijenti su bili "vrlo bogati ljudi“ koji su sebi mogli priuštiti "adrenalinski izazov" pucanja po civilima.

Italijanski mediji navode da su bosanske obavještajne službe tada sumnjale da iza cijele operacije stoji srpska Služba državne bezbjednosti, uz logistiku bivše aviokompanije Aviogenex, dok je Jovica Stanišić, kasnije osuđen za ratne zločine pred Haškim tribunalom, navodno imao ključnu ulogu u organizaciji ove monstruozne "usluge".