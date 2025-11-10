Cvijanović zaprijetila Stanivukoviću: Za ovu podmuklu manipulaciju ćeš zaraditi tužbu, mali sitni prevarantu

Cvijanović zaprijetila Stanivukoviću. Dejan Rakita/ PIXSELL/Facebook

M. Až.

10.11.2025

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najavila je tužbu protiv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, optužujući ga za manipulaciju video-snimkom njenog intervjua s novinarom Avdom Avdićem.

- Za ovu podmuklu manipulaciju ćeš zaraditi tužbu, mali sitni prevarantu - poručila je Cvijanović.

Dodala je da je Stanivuković već ranije izgubio jednu tužbu protiv nje, ali da se tada nije time hvalila, "računajući da će odrasti i opametiti se".

- Znala sam da si spreman na sve, ali nisam znala da si toliko očajan da izneseš ovoliko providnu i provjerljivu lažnu konstrukciju. Da ćeš tamo gdje sam izričito rekla "ne i ne" ubaciti "naravno" - navela je Cvijanović.

Na kraju je poručila da očekuje javno izvinjenje u roku od 24 časa, "da bismo brže prešli na sljedeće procedure".

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
