PSBIH

Traju pregovori: Opozicija iz RS planira predložiti bivšeg ambasadora Branka Neškovića za glavnog pregovarača

Trojka će također predložiti jednu osobu za Ured, koji će činiti tri osobe, a izgledno je da će to biti zamjenik, a opoziciji iz RS bi se dalo da oni imenuju glavnog pregovarača

S. S.

10.11.2025

Tokom čitavog dana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH traju konsultacije oko imena glavnog pregovarača BiH s EU, a očekuje se da do konačnog dogovora dođe ili večeras ili sutra ujutro.

Podsjećamo, danas je krajnji rok za predlaganje glavnog pregovarača na osnovu prijedloga da to radi Predstavnički dom PSBiH.

Opozicija iz RS će najvjerovatnije za ovu poziciju predložiti Branka Neškovića, nekadašnjeg ambasadora BiH u Velikoj Britaniji.

Trojka će također predložiti jednu osobu za Ured, koji će činiti tri osobe, a izgledno je da će to biti zamjenik, a opoziciji iz RS bi se dalo da oni imenuju glavnog pregovarača.

Očekuje se da SDA također uputi svoj prijedlog, dok SNSD, HDZ i DF su protiv toga da Predstavnički dom PSBiH uopšte bira pregovarača.

SNSD i HDZ smatraju da je to tehnička stvar u ingerenciji Vijeća ministara BiH, a DF da je to vanjska politika, a samim tim prema Ustavu isključiva nadležnost Predsjedništva BiH.

