Trojka i HDZ bez prave većine: Ovise o NES-u, SBB-u i nezavisnima

Politička slika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se iz dana u dan, pa se sve češće postavlja pitanje ima li vladajuća koalicija, predvođena Trojkom (SDP BiH, Narod i pravda i Naša stranka) te HDZ-om BiH i strankama okupljenim u HNS-u, još uvijek većinu?

U Predstavnički dom FBiH izabrano je 98 zastupnika, a većina potrebna za izglasavanje zakona je 49. Trojka, HDZ i ostali poltički subjekti koji funkcionišu kao dio vlasti trenutno imaju 48 zastupnika. Dakle, nedostaje im jedan zastupnik i za najtanju većinu, analizira Odgovor.ba.

Transferi od samog početka

Nakon što je danas Mirza Batalović istupio iz Narodnog evropskog saveza (NES) i pristupio Stranci demokratske akcije (SDA), SDA je ponovo došla do 26 zastupnika – isti broj koji je imala nakon izbora 2022. godine. Međutim, Almedin Aliefendić je napustio SDA, do danas nije pristupio nijednoj drugoj stranci i trenutno djeluje kao nezavisni zastupnik.

Druga najveća opoziciona stranka, Demokratska fronta (DF), raspolaže sa 13 zastupnika nakon što joj se pridružio Hajrudin Kozarević, bivši zastupnik SDP-a BiH. DF je nakon izbora imao 12 zastupnika, a niko ih od tada nije napustio.

SDP BiH, najzastupljenija stranka u Vladi FBiH, sada ima 14 zastupnika, dok Naša stranka broji 5 zastupnika jer je Damir Nikšić u martu ove godine istupio i djeluje kao nezavisni.

Prošle sedmice nezavisni federalni zastupnik Kenan Uzunović pristupio je Savezu za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića. U Parlament FBiH je izabran ispred BHI Fuad Kasumović, on je podržavao imenovanje sadašnje Vlade FBiH.

Prvi politički transfer u ovom sazivu je učinio Arnel Isak, on je izabran kao zastupnik NES-a. Stranku je napustio, nakon što je podržao formiranje sadašnje Vlade FBiH, u kojoj njegov otac izabran na funkciju ministra unutrašnjih poslova. Oni su nakon toga osnovali stranku Snaga naroda, koja je dio vladajuće koalicije.

Također, u obzir treba uzeti odnose unutar hrvatskog bloka. Koalicija HDZ BiH, HSSSR, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST i HNL ima 15 zastupnika, ta koalicija je nastala grupisanjem stranaka unutar HNS-a, a predvođenih HDZ BiH. Oni su skupa sa HDZ 1990, koji ima 3 zastupnika, dio vladajuće većine. Unutar kluba HDZ ’90 se nalazi i Hrvatski nacionalni pomak sa jednim zastupnikom.

Hrvatska republikanska stranka ima samo jednog zastupnika koji djeluje kao opozicija.

Novi hrvatski blok, nova nepoznata

Međutim, ono što unosi novu političku dinamiku unutar ovog bloka, jeste i dogovor od prošle sedmice. Tada je pet stranaka: HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS – održalo sastanak radi dogovora o zajedničkom djelovanju unutar novog političkog bloka. Oni su izrazile spremnost za zajednički nastup na predstojećim općim izborima na svim razinama vlasti.

Još je nepoznato kako će ova „Petorka“ djelovati unutar Federalnog parlamenta. Oni trenutno imaju 6 zastupnika. Kako smo naveli tu su HDZ ’90 sa 3, HRS, HSS i HNP sa jednim.

Posebno je zanimljiv sada položaj HDZ ’90, HSS i HNP-a. Između ostalog i predsjednik HSS-a Maria Karamatića koji je u federalni parlament ušao na kompenzacijskoj listi HNS-a.

Tako da trenutnu vladajuću kolaciju čine: HNS BiH sa 15 zastupnika, SDP BiH ima 14 zastupnika, Narod i pravda (NiP) 7 zastupnika, NS 5 zastupnika, HDZ 1990 i HNP sa 4 zastupnika i Snaga naroda sa jednim 1 zastupnikom. Pomenute stranke imaju svoje ministre u Vladi FBiH.

Dok PDA i Pomak sa po jednim zastupnikom podržavaju trenutnu većinu. Što čini da trenutna vladajuća koalicija ima ukupno 48 zastupnika.

Opozicija u federalnom parlamentu, ima 44 zastupnika: SDA 26, DF 13, SBiH 4 i HRS 1.

Sada se postavlja pitanje kako će glasati ostalih 6 zastupnika?

NES trenutno ima 3 zastupnika, koji su u nekoliko navrata podržali odluke vladajuće većine, tako je njihovim glasovima izabran i novi Upravni odbor FTV-a. Međutim, djelovanje ove stranke treba gledati u okviru političkih dešavanja u Unsko-sanskom kantonu, gdje je nakon najnovijeg preslagivanja vlasti, NES dobio poziciju premijera i čine skupa vlast sa Trojkom. Prije toga je Trojka u USK bila vlast sa SDA, tako je naprimjer Hamdija Abdić (SDA) radi mira u USK podržao budžet Vlade FBiH.

Od sjednice do sjednice

Iako vladajući blok formalno ima više zastupnika, stabilnost većine i dalje zavisi od podrške manjih stranaka i nezavisnih zastupnika, uključujući NES, SBB i nezavisne Aliefendića i Nikšića.

Ova situacija pokazuje da je parlamentarna dinamika u FBiH vrlo fluidna, tako da neka nova promjena ili novi transfer zastupnika može značajno uticati na ravnotežu snaga u Predstavničkom domu.

S obzirom na to da su manji subjekti i nezavisni poslanici često odlučujući u ključnim glasanju, vladajuća koalicija mora pažljivo održavati odnose s partnerima kako bi osigurala kontinuitet donošenja odluka i stabilnost Vlade.

Također, opozicija, predvođena SDA i DF-om, ima dovoljno snage da u slučaju novih političkih grupisanja može ugroziti većinu, piše Odgovor.ba.