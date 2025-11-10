Video / Saobraćajni kolaps u Sarajevu: Duge kolone vozila, kiša dodatno otežava situaciju

U Sarajevu je poslijepodnevni saobraćaj ponovo stvorio velike probleme za vozače.

Na ulicama su zabilježene duge kolone vozila, a kretanje je usporeno. Kiša dodatno otežava situaciju, čineći vožnju sporijom i opasnijom.

Najveća zagušenja bilježe se između 15 i 18 sati, a slična situacija se ponavlja gotovo svakog dana.

Veliki broj automobila svakodnevno uzrokuje blokade u saobraćaju, što u kombinaciji sa lošim vremenskim uslovima dodatno otežava kretanje kroz grad.

