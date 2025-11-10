"Avaz" saznaje: SDP BiH predložio profesoricu Lejlu Ramić-Mesihović za glavnog pregovarača

Kako saznaje portal "Avaza", SDP BiH je za poziciju glavnog pregovarača BiH s EU predložio profesoricu Lejlu Ramić-Mesihović, saznaje portal "Avaza".

Pregovori u zgradi Parlamentarne skupštine BiH traju cijeli dan, a na kraju su odlučili da svako iznese svoje prijedloge, a da se kasnije pravi konsenzus oko kandidata za Ured glavnog pregovarača, koji će činiti glavni pregovarač i njegova dva zamjenika.

Lejla Ramić je doktor iz oblasti međunarodnih i javnih odnosa, radi kao šefica Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Burch univerzitetu u Sarajevu.

Također, radi i kao predsjedavajuća Savjeta za vanjske poslove člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Ranije je radila u UNDP-u kao projektna menadžerica i na brojnim drugim poslovima. Autorica je knjige o Vanjskoj i odbrambenoj politiciji Evropske unije, te knjige "Makedonija - čedo realpolitike XX vijeka".