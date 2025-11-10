Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Naša stranka predložila Lejlu Hasanović za poziciju glavnog pregovarača

Kako je ranije potvrđeno za portal "Avaza" sve stranke će prvo izaći sa svojim prijedlog za glavnog pregovarača, a naknadno će se tražiti dogovor oko toga ko bi trebao biti na toj poziciji, a ko na pozicijama dva zamjenika

Lejla Hasanović. Naša stranka

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

10.11.2025

Naša stranka je za poziciju glavnog pregovarača sa EU predložila Lejlu Hasanović, potvrđeno je za portal "Avaza".

Lejla Hasanović (39) diplomirala je i magistrirala pravo na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je nastavno osoblje u naučnoj oblasti Pravo privrednih društava. 

Doktorski studij pohađa na Pravnom fakultetu Univerziteta Heinrich Heine u Düsseldorfu, iz prava privrednih društava u komparativnom evropskom kontekstu. Dobitnica je prestižnih međunarodnih stipendija Sjedinjenih Američkih Država. Fulbright stipendija i Ujedinjenog Kraljevstva, Chevening stipendija, kroz koje se usavršavala na univerzitetima u SAD-u i UK.

 U svom radu povezuje akademsku ekspertizu s institucionalnim razvojem i reformama pravosuđa u Bosni i Hercegovini, posebno u oblastima vladavine prava, digitalizacije i korporativnog upravljanja. Tečno govori engleski i njemački jezik. Majka je troje djece.

Kako je ranije potvrđeno za portal "Avaza" sve stranke će prvo izaći sa svojim prijedlog za glavnog pregovarača, a naknadno će se tražiti dogovor oko toga ko bi trebao biti na toj poziciji, a ko na pozicijama dva zamjenika.

# NAŠA STRANKA
# LEJLA HASANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.