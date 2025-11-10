Formiran predmet zbog pjesama puštenih na godišnjicu genocida u Srebrenici

Državno tužilaštvo formiralo je predmet zbog muzike koja je puštana kod pravoslavne crkve u Srebrenici 11. jula 2025. godine. Ranije je ova institucija donijela odluku o neprovođenju istrage zbog puštanja neprimjerene muzike 11. jula 2023. godine.

Nerin Dizdar, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, u objavi na društvenim mrežama kazao je kako je prijava podnesena protiv lica koja su izazivala nacionalnu i vjersku mržnju i netrpeljivost emitovanjem pjesama kod pravoslavne crkve u Srebrenici uvredljivog sadržaja za povratnike, ali i sve civilizovane ljude.

- Na taj način se raspirivala mržnja prema povratnicima - naveo je Dizdar, dodajući kako ovo vraća povjerenje u efikasno pravosuđe.

Tužilaštvo BiH je u augustu ove godine donijelo naredbu o nesprovođenju istrage za izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti zbog neprimjerene muzike koja je s razglasa iz crkve u Srebrenici puštena nekoliko sati nakon dženaze i komemoracije žrtvama genocida održane 11. jula 2023., o čemu je Detektor pisao.

- Puštanje muzike putem razglasa srpske pravoslavne crkve u Srebrenici nije imalo za cilj da se javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom, pogotovo ne na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe - navodi se u odluci.

Detektor je pisao kako je u noći 11. jula 2023. godine, nakon dženaze i komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici, iz srpske pravoslavne crkve puštena glasna muzika i uvredljive poruke koje su povratnici i mještani Srebrenice prijavili kao uznemiravanje.

Detektor je kroz dva istraživanja analizirao negativne tužilačke odluke kako bi utvrdio nedostatke pri radu Tužilaštva u prijavama negiranja zločina i veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Posljednje istraživanje pokazuje da državni tužioci zadnje dvije godine bolje objašnjavaju svoje odluke, ali i dalje imaju mali broj optužnica za negiranje zločina, uprkos velikom broju prijava.