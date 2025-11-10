NA DVA SATA

Više naselja u Banjoj Luci i Laktašima ostalo bez struje, poznato i zašto

Na području Laktaša bez struje je ostao dio naselja Trn, te Bukovica, Jablan i Glamočani

A. O.

10.11.2025

U više banjalučkih i laktaških naselja danas nije bilo struje, a razlog su interventni radovi.

Naime, zbog interventnih radova kompanije „Elektroprenos BiH“ u 110 kilovoltnoj trafostanici „Banjaluka 4“, bez električne energije je danas u periodu od 15.00 do 17.00 sati ostalo više naselja.

U navedenom periodu bez električne energije u Banjoj Luci su bili potrošači u naseljima Tunjice, Ramići, Kuljani, Zalužani, Priječani, Barlovci i Lipovci.

Na području Laktaša bez struje je ostao dio naselja Trn, te Bukovica, Jablan i Glamočani.

