Policija u SBK od danas koristi body kamere: Snimaju se sve intervencije

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona od danas, u okviru svojih ovlaštenja, počinju sa korištenjem savremenih „body“ kamera, shodno važećim zakonskim propisima i procedurama.

Korištenje „body“ kamera u radu policijskih službenika predstavlja jedan od ključnih koraka u borbi protiv korupcije, jer će takve kamere snimati rad policijskih službenika na terenu, posebno kada se radi o ostvarivanju direktnih kontakata sa građanima.

Prilikom korištenja navedenih kamera, građani će biti obaviješteni da se vrši snimanje, kako bi se u što većoj mjeri osigurala transparentnost i profesionalnost u radu policije, a građani se osjećali sigurnije, jer su na taj način zaštićeni od svih eventualnih koruptivnih djelovanja policijskih službenika, ali i neprimjerenog i svakog drugog neprofesionalnog ponašanja.

Primjena „body“ kamera je dio strateškog antikorupcionog plana koji je prvenstveno usmjeren na borbu protiv korupcije, što će u mnogome doprinijeti poboljšanju zakonitosti i efikasnosti u radu policijskih službenika, imajući u vidu sve njene tehničke mogućnosti, naročito kod evidentiranja uočenih prekršaja, ali i drugih nezakonitih radnji.

Nabavkom i upotrebom "body" kamera Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona nastavlja sa procesom uvođenja savremene tehnološke opreme i materijalno-tehničkih sredstava u rad policijskih službenika, uključujući raniju nabavku i stavljanje u funkciju većeg broja „LPR" kamera, fiksnih i mobilnih radara i dr.

Stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona već se duži period ocjenjuje kao zadovoljavajuće, a nabavkom i korištenjem „body“ kamera realno je očekivati da će se takvo stanje i dodatno poboljšati, što u konačnici doprinosi stvaranju sigurnijeg okruženja na području našeg kantona, ali i šire, saopćeno je iz MUP-a SBK.