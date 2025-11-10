SDA odustao od prijedloga imena za glavnog pregovarača, ova tri imena su trenutno o opticaju

Tokom kompletnog današnjeg dana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH trajali su pregovori o imenovanju glavnog pregovarača. Na kraju je postignut dogovor da svaki klub koji to želi da svoj prijedlog, a da se onda naknadno konsenzusom imenuju glavni pregovarač i njegova dva zamjenika.

SNSD, HDZ i DF nisu htjeli predlagati svog kandidata, jer smatraju da Parlamentarna skupština BiH nije nadležna za ovo pitanje, dok je SDA to odbila, jer smatraju da se aktuelna vlast o tome treba dogovoriti, a da će oni zauzeti stav o pojedinim kandidatima.

SDP BiH je za ovu poziciju predložio Lejlu Ramić-Mesihović, doktoricu nauka i šeficu odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Burch univerzitetu u Sarajevu, dok je Naša stranka predložila Lejlu Hasanović, članicu nastavnog osoblja u oblasti prava privrednih društava na Univerzitetu u Sarajevu.

Opozicija iz RS je predložila za ovu poziciju Branka Neškovića, bivšeg diplomatu s bogatim međunarodnim iskustvom, a NiP-ov prijedlog do ovog trenutka nije poznat.