V.D. PREDSJEDNIKA RS

Trišić Babić s Ginkelom: RS želi ostati pouzdan i konstruktivan partner u očuvanju mira i stabilnosti

Ohrabruje nas svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzija i jačanju unutrašnjeg dijaloga, poručila je

Ginkel i Trišić Babić. SRNA

M. Až.

10.11.2025

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je tokom sastanka sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH Džonom Ginkelom da Republika Srpska ostaje čvrsto opredijeljena za Dejtonski mirovni sporazum, princip dva entiteta i tri konstitutivna naroda, te za mir, stabilnost i dijalog kao jedini put napretka.

- Ohrabruje nas svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzija i jačanju unutrašnjeg dijaloga - navela je Trišić Babić, potvrdivši da RS želi ostati pouzdan i konstruktivan partner u očuvanju mira i stabilnosti.

Sagovornici su ocijenili sastanak otvorenim i konstruktivnim, te su se saglasili da će dijalog biti nastavljen u duhu međusobnog razumijevanja i uvažavanja.

# SAD
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
# BIH
# JOHN GINKEL
