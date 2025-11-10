Sindikat se obratio Vladi KS sa zahtjevom za otvaranje pregovora o visini osnovice za obračun plaće

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, kao i Koordinacija sindikata Kantona Sarajevo, obratili su se Vladi Kantona Sarajevo sa zahtjevom za otvaranje pregovora o visini osnovice za obračun plaće za 2026. godinu, saopćeno je iz ovog sindikata.

Blagovremeno otvaranje dijaloga

Zahtjevi su upućeni prije nego što je Vlada Kantona Sarajevo usvojila Nacrt budžeta za 2026. godinu, s ciljem da se socijalni dijalog otvori blagovremeno i da se kroz pregovore obezbijedi pravedniji odnos prema zaposlenima u javnom sektoru.

Međutim, navodi se u saopćenju, uprkos više puta upućenim urgencijama i pozivima, Vlada Kantona Sarajevo nije pokazala spremnost da otvori dijalog sa sindikatima, niti da uvaži opravdane zahtjeve radnika koji nose teret funkcionisanja javnih službi.

Kako ni nakon usvajanja Nacrta budžeta nije došlo do poziva sindikatima za početak pregovora, Koordinacija sindikata Kantona Sarajevo uputila je zahtjev predsjednicima političkih klubova u Skupštini Kantona Sarajevo za održavanje tematskog sastanka s ciljem otvaranja socijalnog dijaloga i utvrđivanja osnovice za obračun plaće u 2026. godini.

Niz problema

U tom kontekstu, danas, 10.11.2025. godine, održan je sastanak sa zastupnicom u Skupštini Kantona Sarajevo Admelom Hodžić, kojem su ispred sindikata prisustvovali Enes Šabić i Eldar Barukčija. Na sastanku su predstavnici sindikata ukazali na niz problema i izrazili razočaranje odnosom Vlade Kantona Sarajevo prema sindikatima.

Predstavnici sindikata istakli su da ovakav odnos Vlade pokazuje nepoštovanje socijalnih partnera i potcjenjivanje uloge sindikata u kreiranju politika koje direktno utiču na zaposlenike javnog sektora. Naglašeno je da su radnici zbog stalnog rasta cijena i troškova života (inflacije) dovedeni u izuzetno nepovoljan položaj, što za posljedicu ima odliv stručnog kadra i pad interesa za zapošljavanje u javnom sektoru. Takvo stanje, u konačnici, najviše pogađa građane Kantona Sarajevo, bilo da se radi o javnoj upravi, obrazovanju, policiji ili drugim segmentima javnih službi.

Nemogući uslovi

Sindikalni predstavnici su upozorili i na činjenicu da je osnovica za obračun plaće u Kantonu Sarajevo trenutno najniža u Federaciji BiH, dok su troškovi života istovremeno najveći. Mladi koji se zaposle u javnom sektoru suočavaju se s gotovo nemogućim uslovima za rješavanje stambenog pitanja, što dodatno demotiviše nove kadrove.

Zastupnica Admela Hodžić je istakla da potpuno razumije zahtjeve sindikata i prepoznaje potrebu unapređenja položaja radnika u javnom sektoru. Naglasila je da će, u okviru svojih mogućnosti, podržati radnike i aktivno se zalagati da se u budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu predvide sredstva koja bi omogućila povećanje plaća zaposlenima u javnom sektoru.

Sada kada imamo situaciju da su poslodavcima umanjene obaveze po osnovu doprinosa za 5,5%, da je stopa inflacije oko 5%, te da od januara 2026. godine više ne može biti izgovor ni ponder koji je posebno opteretio Kanton Sarajevo, sindikati zahtijevaju povećanje plaća od 20%, čime bi se bar privremeno približili federalnom nivou ili drugim kantonima koji već cijelu 2025. godinu imaju znatno veću osnovicu (neki i do 550 KM), dok u Kantonu Sarajevo trenutna osnovica iznosi 400 KM uz bod 1,1).

Koordinacija sindikata Kantona Sarajevo ostaje posvećena odbrani prava radnika i uspostavi socijalnog dijaloga kao temeljnog mehanizma u uređenju odnosa između Vlade i zaposlenih u javnom sektoru. Sindikati očekuju hitnu reakciju Skupštine Kantona Sarajevo i pokretanje konstruktivnih razgovora koji će rezultirati pravednijim i dostojnijim materijalnim položajem zaposlenih.

Na kraju, Sindikati očekuje hitno otvaranje pregovora oko osnovice za obračun plaće za 2026. godinu.