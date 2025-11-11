Bogunić: "Pravosuđe ne bježi od obračuna u svojim redovima"

Sanin Bogunić, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), govorio je o hapšenjima u Tuzlanskom kantonu, ali i tome ko iz pravosuđa nije prijavio imovinu.

Komentarišući za Federalnu televiziju nedavne akcije tužilaštava u Tuzli i Sarajevu, Bogunić je istakao važnost rada pravosudnih organa.

- Naravno da podržavam rad tužilaštava i policijskih organa jer je očigledno da postoji spremnost da se riješe složeni slučajevi koji imaju naznake organiziranosti. Pravosuđe će, naravno, procesuirati sve dokaze i dovesti okrivljene pred lice pravde - kaže Bogunić.

Kontinuirano pratimo

On dodaje da pravosuđe ne bježi od obračuna u svojim redovima.

- Ako pravosudne funkcije pokažu da su se pojedinci ogriješili o zakon, proces ide na odgovarajući način. Neki postupci traju duže, neki kraće, ali kontinuirano pratimo sve predmete - ističe Bogunić.

Navodi da se godišnje pokreće oko 30-35 disciplinskih postupaka, najčešće zbog nepažnje u radu, ali i drugih prekršaja.

- U posljednje tri–četiri godine pokrenut je veliki broj postupaka i protiv rukovodilaca pravosudnih institucija, glavnih tužilaca i predsjednika sudova. To pokazuje da pravosuđe ima spremnost da se obračuna i sa svojim članovima - kaže Bogunić.

Komentarišući izvještaje Evropske komisije o nedostatku osuđujućih presuda u slučajevima visoke korupcije, Bogunić je objasnio.

- Izvještaj od 105 stranica od kojih se 15-ak odnosi na pravosuđe i moram kazati da ti narativi ne stoje. On pokazuje da je pravosuđe napravilo određene iskorake u odnosu na prethodnu godinu. Formirali smo odjel za prijavljivanje imovine i usvojili strategiju sigurnosti u pravosuđu. Neću reći da je pravosuđe idealno, ali također ne mogu reći da je ono lošiji dio ovog društva - kazao je.

Disciplinski postupci

Do 9. septembra ove godine svi nosioci funkcija morali su podnijeti izvještaje o imovini. Broj onih koji to još nisu učinili iznosi oko 25 osoba.

Među njima su, prema sjećanju u koje nije potpuno siguran, bivši tužilac Dubravko Čampara, bivša predsjednica Vrhovnog suda RS-a Vesna Antonić, tužiteljica Vesna Ilić i bivši glavni tužilac Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić.

- Protiv svih koji nisu adekvatno obrazložili zašto nisu prijavili imovinu pokreću se disciplinski postupci. Kazne su novčane, u skladu sa zakonom - kaže Bogunić.