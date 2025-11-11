Grad Banja Luka tužio Vladu RS-a jer ne želi provesti presudu Ustavnog suda RS-a

Vladu Republike Srpske tužio je Grad Banja Luka, tražeći naknadu štete od 2,8 miliona KM koja je, prema njihovim navodima, bespravno oduzela sredstva od naplate PDV-a.

Savjetnica gradonačelnika za pravne poslove Vedrana Prole kazala je da je Ustavni sud RS-a presudio u korist grada, ali da nisu uspjeli mirno riješiti taj spor.

Prvobitno su donesene izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu RS-a zbog kojih su Banja Luka i Bijeljina ostale bez milionskih prihoda u budžetu od PDV-a, kao dva grada koji imaju najveće prihode. Vlast je to objasnila potrebom da razvijaju manje lokalne zajednice, ali je Ustavni sud RS-a ocijenio neustavnim te izmjene.

No, vlast u RS-u ne želi očigledno provesti ni presude svog Ustavnog suda u entitetu, stoga je Grad Banja Luka podnio tužbu u kojoj su istakli da bi im taj novac koristio za finansiranje kapitalnih projekata.

Draško Stanivuković je također jučer u Republičkom javnom tužilaštvu predao krivične prijave protiv bivšeg premijera RS-a Aleksandra Džombića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović i više NN lica, zbog, kako je naveo, kriminala i zloupotreba u vezi sa projektom izgradnje termoelektrana u Ugljeviku.