NISU RIJEŠILI SPOR

Grad Banja Luka tužio Vladu RS-a jer ne želi provesti presudu Ustavnog suda RS-a

Prema njihovim navodima, bespravno su im oduzeta sredstva od naplate PDV-a

Banja Luka. Furaj.ba

Dž. R.

11.11.2025

Vladu Republike Srpske tužio je Grad Banja Luka, tražeći naknadu štete od 2,8 miliona KM koja je, prema njihovim navodima, bespravno oduzela sredstva od naplate PDV-a.

Savjetnica gradonačelnika za pravne poslove Vedrana Prole kazala je da je Ustavni sud RS-a presudio u korist grada, ali da nisu uspjeli mirno riješiti taj spor.

Prvobitno su donesene izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu RS-a zbog kojih su Banja Luka i Bijeljina ostale bez milionskih prihoda u budžetu od PDV-a, kao dva grada koji imaju najveće prihode. Vlast je to objasnila potrebom da razvijaju manje lokalne zajednice, ali je Ustavni sud RS-a ocijenio neustavnim te izmjene.

No, vlast u RS-u ne želi očigledno provesti ni presude svog Ustavnog suda u entitetu, stoga je Grad Banja Luka podnio tužbu u kojoj su istakli da bi im taj novac koristio za finansiranje kapitalnih projekata.

Draško Stanivuković je također jučer u Republičkom javnom tužilaštvu predao krivične prijave protiv bivšeg premijera RS-a Aleksandra Džombića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović i više NN lica, zbog, kako je naveo, kriminala i zloupotreba u vezi sa projektom izgradnje termoelektrana u Ugljeviku.

