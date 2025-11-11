Predsjedništvo BiH danas o državnom budžetu: Da li će napokon biti postignut dogovor

Riječ je o prijedlogu koji je uputilo Ministarstvo finansija i trezora, a koji je došao na dnevni red nakon što nije prošao prijedlog Predsjedništva BiH

11.11.2025

Predsjedništvo BiH danas bi trebalo održati sjednicu na kojoj je tema budžet institucija za 2025. godinu.

Riječ je o prijedlogu koji je uputilo Ministarstvo finansija i trezora, a koji je došao na dnevni red nakon što nije prošao prijedlog Predsjedništva BiH.

Predloženi budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a u odnosu na prijedlog Predsjedništva BiH razlikuje se u tome da nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranje sedam institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Budžet koji je predložio Amidžić planirana su sredstava za 1.000 KM jednokratne pomoći državnim službenicima s najnižim plaćama, kao jedan vid naknade jer nisu dobili povećanje plaće zbog neusvajanja budžeta.

Ostaje da se vidi da li će članovi Predsjedništva BiH i dalje institirati na kulturnim institucijama, BHRT-u i Oružanim snagama, iako to izvjesno neće dobiti entitetsku većinu u Predstavničkom domu PSBiH, a ni u Klubu Srba u Domu naroda PSBiH.

Ako Predsjedništvo BiH usvoji budžet, on će prema proceduru ići u Parlamentarnu skupštinu BiH, a u zavisnosti o tome u kakvoj proceduri se o njemu bude raspravljalo, znat će se da li će se na njeg moći amandmanski djelovati.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
