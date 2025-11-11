Još jedan "autogol" opozicije iz RS: SDS predložio Šarovića nakon što je bilo izvjesno da Nešković ima podršku

I dok je strankama u RS potreban svaki vid jedinstvenosti, kako bi u ovoj kratkoj kampanji pokazali da mogu biti adekvatna zamjena za SNSD-ov režim, oni su uspjeli da naprave još jedan "autogol".

Iako se prvo spominjalo ime Igora Crnadka za glavnog pregovarača, u PDP-u su se pobrinuli da njega eliminiraju, jer nije bio za osnivanje pokreta Sigurna Srpska i ne gaji simpatije prema Drašku Stanivukoviću.

Na kraju je Draško Stanivuković predložio Branka Neškovića, nekadašnjeg ambasadora u Velikoj Britaniji, koji je također blizak Drašku Stanivukoviću.

Na kraju je SDS donio odluku da predloži Mirka Šarovića za ovu poziciju, iako su i stranke Trojke bila saglasne oko Neškovića, no sada nije ni njima jasno koga trebaju podržati.

Prvobitna ideja je bila da Nešković bude imenovan za glavnog pregovarača, a da se ostavi jedno mjesto za zamjenika strankama Trojke i ukoliko HDZ uputi prijedlog, da oni dobiju drugog zamjenika.