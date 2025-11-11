Čović se sastao s Izetbegovićem: Razgovarali o očuvanju mira i stabilnosti, ustavnoj strukturi i evropskom putu BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SDA Bakir Izetbegović razgovarali su o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u Srajevu.

Kako je na svom X profilu napisao Čović, s prvim čovjekom SDA razgovarao je o očuvanju mira i stabilnosti, ustavnoj strukturi te evropskom putu Bosne i Hercegovine.

- Ustavna prava hrvatskog naroda u BiH moraju biti potpuno poštovana te trajno zaštićena - poručio je Čović.

Inače, prošle sedmice je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao da je održao sastanke s predstavnicima svih parlamentarnih stranaka, a da mu je preostao još sastanak s predstavnicima SDA.