Čović se sastao s Izetbegovićem: Razgovarali o očuvanju mira i stabilnosti, ustavnoj strukturi i evropskom putu BiH

Ustavna prava hrvatskog naroda u BiH moraju biti potpuno poštovana te trajno zaštićena, rekao je Čović nakon sastanka

Sastanak Izetbegovića i Čovića. Platforma X

S. S.

11.11.2025

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SDA Bakir Izetbegović razgovarali su o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u Srajevu.

Kako je na svom X profilu napisao Čović, s prvim čovjekom SDA razgovarao je o očuvanju mira i stabilnosti, ustavnoj strukturi te evropskom putu Bosne i Hercegovine.

- Ustavna prava hrvatskog naroda u BiH moraju biti potpuno poštovana te trajno zaštićena - poručio je Čović.

Inače, prošle sedmice je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao da je održao sastanke s predstavnicima svih parlamentarnih stranaka, a da mu je preostao još sastanak s predstavnicima SDA.

# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# DRAGAN ČOVIĆ
