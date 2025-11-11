U Prijedoru i okolnim gradovima sve više prevara usmjerenih na penzionere

Prevare usmjerene na penzionere česta su pojava u posljednjih petnaestak dana na području Prijedora, Kozarske Dubice, Gradiške i drugih gradova. Udruženju za zaštitu potrošača „DON“ stiže sve više prijava o prevarama, a prevaranti su počeli da se predstavljaju kao zastupnici Fonda PIO, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Instituta "Dr Miroslav Zotović“, Banje Mlječanica i drugih.

Prevaranti na taj način ulaze u domove penzionera i nude im jastuke po 300 KM ili dušeke po cijeni od 1.470 KM ubjeđujući ih da im je baš taj proizvod potreban da bi popravili zdravstveno stanje. Mnogi penzioneri ne uoče prevaru, potpišu ugovor i onda 24 mjeseca na rate od penzije otplaćuju nešto što na tržištu košta 30 ili 100 KM.

U posljednja dva dana jedna od putujućih trgovaca koja se predstavlja kao zastupnik medicinske ustanove penzionerima vadi krv. Kad članovi porodice primijete ugovore i vide da je u pitanju prevara zovu udruženje potrošača kako bi se informisali na koji način mogu riješiti ovaj problem.

- Na žalost sve su to registrovane firme koje stalno traže nove načine da bi prevarili penzionere. Stoga upućujemo apel našim sugrađanima da ne puštaje u kuće nepoznate ljude, da ne nasjedaju na prevare. Ukoliko se to već desilo onda neka odmah zovu naše udruženje da bismo im pomogli oko raskida takvih ugovora - kaže Murisa Marić, izvršna direktorica UG "DON“ iz Prijedora.

Iz prijedorske policije kažu da nisu imali nijednu zvaničnu prijavu o prevarama.