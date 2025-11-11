Softić na pripremnom sastanku za Treći globalni parlamentarni samit protiv gladi i neuhranjenosti

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i predsjedavajući Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH Safet Softić učestvovao je na pripremnom sastanku za Treći globalni parlamentarni samit protiv gladi i neuhranjenosti, koji je juče i danas održan u sjedištu Organizacije Ujedinjenih nacija (UN) za hranu i poljoprivredu (FAO) u Rimu.

Ciljevi pripremnog sastanka, koji su zajednički organizovali FAO i Parlament Republike Italije, jesu identifikacija razvoja, napretka, izazova i tematskih prioriteta za oblikovanje dnevnog reda i debata za Treći globalni parlamentarni samit protiv gladi i neuhranjenosti, koji će biti održan 2026. godine u Južnoafričkoj Republici, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Učesnici pripremnog sastanka upozorili su na činjenicu da je glad u svijetu i dalje ogroman problem, iako je smanjena sa 8,7 posto u 2023. na 8,2 posto svjetske populacije u 2024. godini. Kako je rečeno, oko 2,3 milijarde ljudi nema adekvatnu ishranu, dok je 670 miliona u stanju hronične gladi.

Također, oko 2,6 milijardi ljudi ne može sebi priuštiti zdravu ishranu, a od 2021. godine porast cijena hrane postaje glavni izazov u bezbjednosti hrane, naglašeno je na sastanku na kojem su, kao drugi ključni izazovi, izdvojeni sukobi, klimatske promjene i ekonomske krize.

Tokom dvodnevnog sastanka u Rimu naglašene su mogućnosti koje stoje pred parlamentarcima kada je riječ o borbi protiv gladi. Rečeno je kako zakonodavna uloga podrazumijeva predlaganje i usvajanje zakona koji promovišu održivu poljoprivredu, bezbjednost hrane, pravo na zemljište, pametne klimatski orijentisane politike, kao i jednak pristup hrani. Istaknuto je i to da je uloga parlamenata i u promociji i podršci reformi u skladu sa globalnim ciljevima, kao što su iskorjenjivanje gladi i pravo na adekvatnu ishranu.

Podvučena je i potreba da parlamenti ispunjavaju i svoju nadzornu funkciju, koja znači praćenje provođenja usvojenih politika i ukazivanje na odgovornost izvršne vlasti. S tim u vezi, bilo je riječi i o budžetskoj ulozi parlamenata, koja bi se ogledala u adekvatnoj alokaciji resursa za poljoprivredu, bezbjednost hrane, dostupnost hrane za sve, za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije, ruralni razvoj, te razvoj infrastrukture. Posebnu ulogu parlamentarci ostvaruju i u radu u parlamentarnim tijelima, detaljnim razmatranjem tema iz poljoprivrede, davanjem preporuka, te iniciranjem izmjena politika, rečeno je na sastanku.

Učesnici sastanka posjetili su Senat Republike Italije, gdje je upriličen susret delegata Softića sa potpredsjednikom italijanskog Senata Gian Marcom Centinaiom. Tokom ove posjete, učesnici sastanka imali su priliku da razgovaraju sa članovima Odbora za poljoprivredu oba doma Parlamenta Italije, koji su im predstavili aktivnosti Odbora i oba doma italijanskog Parlamenta u vezi sa proizvodnjom hrane i ispunjavanjem Ciljeva održivog razvoja.

Na pripremnom sastanku u Rimu, osim parlamentaraca iz Evrope i Centralne Azije, učestvovali su i predstavnici pojedinih regionalnih i međunarodnih parlamentarnih institucija, kao što su Interparlamentarna unija, Parlamentarna skupština Mediterana, Panafrički parlament, Unija parlamenata Latinske Amerike, predstavnici Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN) i drugi.