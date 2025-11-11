Izetbegović nakon sastanka s Čovićem: Mislim da se koalicija nakon izbora podrazumijeva, nećemo biti prepreka na evropskom putu

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović obratio se medijima nakon sastanka s prvim čovjekom HDZ-a Draganom Čovićem.

To je bio prvi njihov sastanak nakon nekoliko godina, a upravo je to prokomentirao i Izetbegović novinarima ispred PSBiH.

- Gospodin Čović i ja nismo sjeli na kafu godinama, tako da je meni drago da smo danas to uradili i da me on pozvao da se ti odnosi popravljaju. Nije dobro da najjača probošnjačka stranka i najjača hrvatska stranka i blok imaju ovakve odnose. Dobro je došla obnova komunikacije. Dakle, razloga za sastanke delegacija nije bilo - rekao je Izetbegović.

Dodao je da s Čovićem nema šta da u ovom trenutku dogovara.

- Gospodin Čović je posebno zainteresiran za ubrzanje evropskog puta. Mi tu problem nećemo praviti, neka naprave dobre zakone i mi ćemo sve to podržati. Ja lično sam zainteresiran za zakon o proporcionalnoj zastupljenosti. Mislim da bi i Čović trebao biti zainteresiran. Nećemo imati svoj prijedlog za glavnog pregovarača sa EU, ali onaj koji je kvalitetan mi ćemo podržati - istakao je Izetbegović.

Naveo je da očekuje da će se SDA vratiti na vlast 2026. godine, a na kraju je poručio da mu se čini da Čović želi SDA kao partnera.

- Nismo konkretno o tim stvarima razgovarali, ali mislim, po njegovom kompletnom odnosu, da se to jednostavno podrazumijeva. Neće o tome ni odlučiti gospodin Čović, nego glasači i ja to očekujem jer ovako ne ide više. Prije svega, ti ljudi (političari Trojke) nemaju kadrova, nemaju iskustva, oni su pripravnici u politici - zaključio je.