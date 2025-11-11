Video / Haos na sjednici NSRS: Radislav Dončić gađao Nenada Stevandića i vikao mu "đubre jedno", on naredio da ga izbace iz sale!

Na sjednici NSRS došlo je do općeg haosa! Radislav Dončić, poslanik stranke Narodni front na čijem čelu je Jelena Trivić, gađao je Nenada Stevandića. predsjedavajućeg skupštine.

Do incidenta je došlo kada je Stevandić govorio o ratnoj ulozi Dončića.

- Vi ste jedna osoba nevjerovatna, ničija nije do zore, ali evo, vidjet ćemo - vikao je, između ostalog, Dončić.

Potom je prišao za govornicu i rekao Stevandiću:

- Đubre jedno!

Ovaj je naredio da ga izbace iz sale skupštine.

