Zdravstveni radnici okončali protest u Mostaru polaganjem vijenca i paljenjem svijeća

Svojevrsnim performansom, polaganjem vijenca i paljenjem svijeća ispred zgrade Kantonalne vlade u Mostaru okončan je protest zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Više stotina medicinara i drugog zdravstvenog osoblja ponovo su danas održali protestnu šetnju s porukom da od svoje borbe za povećanje koeficijenata složenosti poslova neće odustati. Poručili su i da neće biti mira sve dok se njihovim zahtjevima ne bude udovoljeno, a resornog ministra zdravstva, dr. Milenka Bevandu su pozvali da podnese ostavku.

Dalibor Vuković ispred Koordinacije zdravstvenih radnika u izjavi novinarima je kazao da oni po ko zna koji put dostojanstveno traže svoja prava. - Ostajemo pri našim zahtjevima iz februara, da se kroz aneks kolektivnog ugovora povećaju koeficijenati složenosti poslova za dve naše grupe zdravstvenih radnika, kojih je 4.000,na isti način kako je to udovoljeno doktorima medicine i stomatologije HNK - kazao je on. S obzirom na to da im kolektivni ugovor ističe krajem ovog mjeseca, iz Koordinacije traže da u prijedlogu novog kolektivnog ugovora bude ugrađeno povećanje koeficijenata, ali i satnice. - Onog trenutka kada budemo zadovoljni, prestat će štrajk zdravstvenih radnika. Sve laži ministra i njegove nesposobne pravne službe u kojem su tvrdili da je štrajk nezakonit, da se odluka za Reprezentativni sindikat SKB Mostar mora poštovati i u drugim ustanovama, pokazalo se netačnim. Doživjeli su veliki poraz na sudovima - naglasio je Vuković.