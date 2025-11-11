Kampanja "Movember" u Mostaru: Raste broj oboljelih od karcinoma prostate

U okviru kampanja "Movember" Klinika za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru (SUM) organizirali su javni događaj i stručni skup "Brk šuti. Muškost progovara – Movember Mostar 2025", na koji se mostarska muška populacija uvelike odazvala.

Globalna kampanja

Kampanja "Movember" krenula je 2005. godine iz Australije, a kao globalna kampanja ima namjeru unaprijediti svijest o zdravlju muškaraca, posebno stavljajući naglasak na rak prostate i druga maligna oboljenja koja pogađaju muškarce.

Kampanja u Mostaru održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), a resorni ministar Milenko Bevanda podsjetio je kako je jedno od glavnih opredjeljenja i Ministarstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a da rade na prevenciji bolesti:

- Svi znamo koliko u današnjoj medicini znači na vrijeme otkriti neku bolest i koliku to uštedu donese našem zavodu, ali i pacijentima. Karcinom prostate je trenutno kod nas na drugom mjestu po učestalosti od svih karcinoma kod muškaraca. Incidenca je varljiva, kreće se od 18 do 25 posto u svijetu, ovisno o regiji. Kod nas u BiH je ona negdje oko 10 posto, što iznosi oko 400 karcinoma (prostate) godišnje što nije mala stvar. Ako ćemo danas ovdje otkriti jedan, bit će to značajno za cijeli sustav.

U sklopu današnje akcije na platou ispred Mepas Malla omogućeno je besplatno testiranje tumorskog markera probira za karcinom prostate (PSA), a po riječima liječnice na Klinici za urologiju SKB-a Mostar Katice Pavlović, interes muškaraca bio je iznimno velik, veći od očekivanog.

- Testiranje ćemo nastaviti danas, ali i sutra, ovdje na istom mjestu. Prema podacima, u svijetu godišnje imamo 1,4 milijuna oboljelih, dok na razini Federacije BiH nemamo točne podatke jer registri onkoloških bolesnika nisu uvezani. Smrtnost od karcinoma prostate je velika, samo u FBiH godišnje umre oko 450 ljudi, što je iznimno velik broj – izjavila je doktorica Pavlović.

Dodala je kako se svijest kod muškaraca u posljednje vrijeme promijenila, a tome je pripomogla i kampanja "Movember".

- Svijest se definitivno budi, ljudi rade na tome da se blagovremeno javljaju na preglede. Priliv pacijenata u našim ambulantama je veći, ljudi se žele baviti prevencijom, a ne liječenjem koje je skuplje – naglasila je.

Urađene analize

Navela je kako su rizici za karcinom prostate starija životna dob, genetika i način života.

Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a Andrej Čović upozorio je na veliki skok broja oboljelih ove godine.

- Mi u Zavodu brinemo se o posljedicama i liječenju, a podaci kojima raspolažemo pokazuju kako je prevencija od iznimnog značaja. Uradili smo analize, a one su nam otkrile kako je samo ove godine bilo preko 530 prijavljenih slučajeva karcinoma prostate, što je skok od 33 posto u odnosu na razdoblje prije pet godina. Sve veći je broj oboljelih, a prevencija je iznimno važna jer je to najlakši put da se bolest izliječi – poručio je Čović.

Dekan Medicinskog fakulteta SUM-a Ivan Ćavar naglasio je kako ta visokoškolska ustanova, kroz svoje aktivnosti, također ukazuje na važnost promocije zdravlja i prevencije bolesti.

- U sklopu obilježavanja "Movembera" primarno smo se fokusirali na prevenciju karcinoma prostate i u tom kontekstu će Centar za kontinuiranu edukaciju našeg fakulteta orgnaizirati simpozij 21. studenoga gdje će biti vrsni predavači, a tema karcinoma prostate obradit će se iz različitih aspekata – najavio je dekan Ćavar.