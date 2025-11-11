DONESENA ODLUKA

Sve prepreke na održavanju izbora otklonjene: Ured odbio žalbu na javnu nabavku

To znači da će kompanija Optimus Global Logistika d.o.o. Sarajeva transportovati izborni materijal

S. S.

11.11.2025

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine odbio je žalbu "TOP TLS d.o.o." vezanu za usluge transporta izbornog materijala.

Centralna izborna komisija je ovu javnu nabavku pokrenula vezano za prijevremene izbore za predsjednika RS, a zbog nedostatka kvoruma sjednica Ureda nije održana ranije.

Nakon toga je Centralna izborna komisija uputila urgenciju, jer bi svako dalje odlaganje moralo pomjeriti aktivnosti na provođenju izbora.

To znači da će kompanija Optimus Global Logistika d.o.o. Sarajeva transportovati izborni materijal.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS održavaju se naredne sedmice u nedjelju.

# URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH
# CIK BIH
