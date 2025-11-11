UKC Tuzla: Trenutno hospitalizirano 11 osoba iz požara u Domu penzionera, svi stabilno

11.11.2025

UKC Tuzla objavio je informacije o stanju 11 hospitaliziranih pacijenata povrijeđenih u požaru koji se desio u Domu penzionera.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizirana su tri pacijenta, saopćili su.

Trenutno četiri pacijenata hospitalizirano je na Klinici za plućne bolesti i svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara.

Četiri pacijenta hospitalizirana su na Klinici za interne bolesti, zdravstveno stanje pacijenata je također stabilno.

Podsjećamo, od posljedica požara u Domu penzionera, koji se desio prošle sedmice, preminulo je 13 osoba, a 11 osoba je još uvijek na hospitalizaciji u UKC-u Tuzla. 

