UKC Tuzla: Trenutno hospitalizirano 11 osoba iz požara u Domu penzionera, svi stabilno

UKC Tuzla objavio je informacije o stanju 11 hospitaliziranih pacijenata povrijeđenih u požaru koji se desio u Domu penzionera.
Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizirana su tri pacijenta, saopćili su.
Trenutno četiri pacijenata hospitalizirano je na Klinici za plućne bolesti i svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara.
Četiri pacijenta hospitalizirana su na Klinici za interne bolesti, zdravstveno stanje pacijenata je također stabilno.
Podsjećamo, od posljedica požara u Domu penzionera, koji se desio prošle sedmice, preminulo je 13 osoba, a 11 osoba je još uvijek na hospitalizaciji u UKC-u Tuzla.