Ramo Isak na obilježavanju Dana pobjede i mira, godišnjice primirja iz 1918. godine

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, na poziv ambasadora Francuske u Bosni i Hercegovini François Delmasa, prisustvovao je danas obilježavanju Dana pobjede i mira, godišnjice primirja iz 1918. godine i u znak sjećanja na sve vojnike koji su poginuli za Francusku.

Isak je istakao važnost zajedničkog zalaganja za mir i stabilnost u svijetu.

- Danas, prisustvujući obilježavanju Dana pobjede i mira, odajemo počast svim vojnicima koji su položili svoje živote za slobodu, mir i dostojanstvo čovjeka. Ovaj dan nas podsjeća na važnost očuvanja mira i međusobnog poštovanja među narodima. Bosna i Hercegovina dijeli iste vrijednosti koje se danas obilježavaju – vrijednosti slobode, solidarnosti i zajedništva. Naša je zajednička obaveza da njegujemo kulturu sjećanja i da učimo mlađe generacije o važnosti mira, dijaloga i razumijevanja - poručio je Isak.

Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježava se 11. novembra, na dan kada je 1918. godine završen Prvi svjetski rat - u jedanaest sati, jedanaestog dana, jedanaestog meseca. Dan je poznat i kao Armistice Day na engleskom jeziku. Dan primirja nastao je kao način da se obilježi kraj Prvog svjetskog rata i oda počast poginulima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.