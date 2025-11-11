Srpski dobrovoljac u ruskoj vojsci Željko Tomić nastavio s regrutacijom: Sve ćemo vas "istrijebiti"

Željko Tomić, samoprozvani Četnik dobrovoljac, u videoklipu snimljenom nakon istraživanja Detektora u kojem su se novinari infiltrirali u njegovu Telegram grupu za regrutaciju za ratovanje u Ukrajini, nastavio je pozivati dobrovoljce s porukama da će ovoga puta sve “istrijebiti”.

Tomić je, nakon istraživanja Detektora, u dva obraćanja putem Facebooka poručio dobrovoljcima koji žele da budu regrutovani da ne treba vjerovati novinarima, te da je neko od njega htio da izvuče informacije.

- Mi uskoro dolazimo sa ruskom braćom ali ovaj put sve ćemo vas istrijebiti za budućnost naše djece i naše majke Srbije - napisao je najprije Tomić, koji sebe naziva “Četnik dobrovoljac”.

Kasnije je, u obraćanju putem videa, u vojnoj uniformi rekao da ga niko neće povezati s drugim dobrovoljcima s kojima je, kako je rekao, već duži niz godina u zavadi.

Spomenuo je Dejana Berića, s kojim je Detektor također komunicirao tokom istraživanja i koji je također nudio regrutaciju.

Tomić je, prema objavama, trenutno u ukrajinskom gradu Pokrovsku, gdje su se posljednjih dana vodile snažne bitke.

- Normalno ratujemo i nema prevara i nema malverzacija i nema intrige - rekao je Tomić u objavi.

Novinari Detektora su se tokom oktobra 2025. infiltrirali u privatni Telegram kanal “SVO” za regrutaciju boraca u ruskoj vojsci u Ukrajini. Jedan od administratora kanala bio je i Tomić.

Uporedo, novinari Detektora komunicirali su i s još dvojicom srpskih plaćenika u Rusiji. Jedan od njih je Davor Savičić iz Republike Srpske, a drugi Dejan Berić, od kojeg se Tomić ogradio u posljednjim objavama.

Iz Tužilaštva BiH nisu pristali na razgovor tokom istraživanja Detektora. Iz te institucije su dostavili pisani odgovor, u kojem su naveli zakonske procedure u slučajevima protivzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama, kako glasi član Krivičnog zakona BiH.

Zatvorske kazne za ova djela su u rasponu od šest mjeseci do osam godina, a iz Tužilaštva su naveli da to zavisi od dužine boravka na stranom ratištu, od čina, opisa posla tokom služenja, te da li je osoba direktno učestvovala u borbama. Slične kazne predviđa i Krivični zakon Srbije.

Ambasador Ukrajine u Bosni i Hercegovini Volodimir Bačinski rekao je u svojoj reakciji kako oni koji danas dobrovoljno idu da ratuju na strani Rusije moraju shvatiti da nisu “dobrovoljci”, već saučesnici u zločinima – ratnim, moralnim i ljudskim.

- Svako ko je uzeo oružje protiv našeg naroda bit će sigurno pronađen i kažnjen. Ukrajina pamti svaki zločin i svaki oduzeti ljudski život. Kazna za to će neizostavno uslijediti - rekao je Bačinski za Detektor.

On je pozive u rusku armiju ocijenio kao prevaru i poručio da je Rusija tvornica smrti za strance koje šalje u rat u Ukrajinu.