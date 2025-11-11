U toku sjednica Predsjedništva BiH na kojoj se raspravlja o budžetu: Odmah zatražena pauza

U toku je sjednica Predsjedništva BiH na kojoj se raspravlja o budžet institucija BiH za 2025. godinu. Odmah na početku sjednice zatražena je pauza, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, riječ je o prijedlogu koji je uputilo Ministarstvo finansija i trezora, a koji je došao na dnevni red nakon što nije prošao prijedlog Predsjedništva BiH.

Predloženi budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a u odnosu na prijedlog Predsjedništva BiH razlikuje se u tome da nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranje sedam institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Budžet koji je predložio Amidžić planirana su sredstava za 1.000 KM jednokratne pomoći državnim službenicima s najnižim plaćama, kao jedan vid naknade jer nisu dobili povećanje plaće zbog neusvajanja budžeta.

Ostaje da se vidi da li će članovi Predsjedništva BiH i dalje institirati na kulturnim institucijama, BHRT-u i Oružanim snagama, iako to izvjesno neće dobiti entitetsku većinu u Predstavničkom domu PSBiH, a ni u Klubu Srba u Domu naroda PSBiH.

Ako Predsjedništvo BiH usvoji budžet, on će prema proceduru ići u Parlamentarnu skupštinu BiH, a u zavisnosti o tome u kakvoj proceduri se o njemu bude raspravljalo, znat će se da li će se na njeg moći amandmanski djelovati.