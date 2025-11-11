Stojanović o izjavama Dodika na predizbornom skupu: Čisti fašizam

Potpredsjednik FBiH Igor Stojanović prokomentirao je govor Milorada Dodika i poručio da godinama širi mržnju.

- Fašistički govor Milorada Dodika na predizbornom skupu neće promijeniti činjenicu da postoje dobri i loši ljudi u svakom narodu.

Ono što bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik godinama radi nema nikakve veze ni s narodom ni s patriotizmom. To je čisti fašizam. Godinama širi mržnju, prijeti ratom i ponižava sve koji misle drugačije.

Sudeći po njegovom govoru na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu, tako će, nažalost, biti i narednih sedmica, taman koliko bude trajala kampanja za prijevremene izbore.

Ali osim gebelsovske propagande, šta su građani RS-a zapravo dobili nakon više od 20 godina njegove vlasti?

1. Enormno bogaćenje njegove porodice i kruga poslušnika.

2. Gušenje slobode i istine.

3. Guranje naroda u dužničko ropstvo.

“Veliki Srbin”, koji svakodnevno sije strah i mržnju, nema odgovor na jedno jednostavno pitanje:

Kako je moguće da je fiskalni promet u samo dvije sarajevske općine, Novo Sarajevo i Ilidža, veći nego u cijelom entitetu RS?

Jer dok Dodik priča o “neprijateljima”, on je već odavno opljačkao i ponizio vlastiti narod - napisao je Stojanović na svom Facebook nalogu.