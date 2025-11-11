Inspekcija o klinici za vantjelesnu oplodnju koja je naprasno zatvorena: Brojne nepravilnosti u čuvanju biološkog materijala

Federalni zdravstveni inspektorat izvršio je neposredne zdravstveno-inspekcijske nadzore 13. i 16.10.2025. godine, radi kontrole primjene Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom te su na naš upit odgovorili šta su rezultati njihovih nalaza.

Poliklinika za vantjelesnu oplodnju Northwestern Medical Center u Sarajevu naprasno je zaključala vrata svojim pacijentima koji su u strahu i panici alarmirali institucije pokušavajući doći do odgovora šta se desilo.

Na zahtjev Tužilaštva za dopunu informacije, 23. oktobra izvršena je dopuna nadzora, o čemu je sačinjen zapisnik koji je, shodno Zakonu o inspekcijama FBiH, upućen odgovornom licu na izjašnjenje. Informacija o dopuni nadzora je dostavljena postupajućem tužiocu i Povjerenstvu za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje pri Federalnom ministarstvu zdravstva.

- U nadzorima su utvrđene nepravilnosti u vezi sa čuvanjem biološkog materijala i vođenjem zdravstvenih kartona, a s obzirom na najavljeno zatvaranje ustanove i nedostupnost odgovornog lica, ova Uprava se 22.10. obratila Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo radi nastavka postupka.

Postupak inspekcijskog nadzora se nastavlja, a zbog ozbiljnosti predmeta i saradnje s Tužilaštvom, do okončanja postupka nije moguće davati dodatne informacije – odgovorili su iz FUZIP za „Avaz“.

Kontaktirali smo i Federalno ministarstvo zdravstva koje je također zaprimilo informaciju o mogućem zatvaranju Poliklinike za vantjelesnu oplodnju "Northwestern medical center" u Sarajevu koje je, kako navode, odmah poduzelo sve mjere u okviru svojih nadležnosti.

Održani hitni sastanci

Njihov odgovor za „Avaz“ prenosimo u cjelosti.

- Federalno ministarstvo zdravstva tada je pokušalo uspostaviti službeni kontakt, te kako nije dobilo odgovor od Poliklinike, slučaj je proslijedilo Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na daljnje postupanje.

Istodobno je Poliklinika službeno pozvana da bez odlaganja uspostavi izravan kontakt s Povjerenstvom za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje i Federalnim ministarstvom zdravstva, omogući pristup službenim osobama, dostavi sve tražene podatke o provođenim medicinskim postupcima, pacijentima, biološkom materijalu i embrijima, uvjetima njihovog čuvanja i nadzora, te upozorena na obavezu zakonitog, stručnog i profesionalnog postupanja, kao i odgovornost za svaku eventualnu posljedicu koja bi mogla nastupiti uslijed nepostupanja po propisima i nalozima nadležnih tijela.

Također, radi zaštite pacijenata, embrija i biološkog materijala, Ministarstvo je održalo hitne sastanke s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i vlasnikom poslovnog prostora kako bi se osiguralo nesmetano infrastrukturno funkcioniranje i nadzor nad radom ustanove, te je dogovoreno da se o svim okolnostima i saznanjima obavijeste nadležno tužiteljstvo i druge nadležne institucije. U suradnji s Federalnom inspekcijom organizirano je i dosipanje tekućeg dušika radi očuvanja biološkog materijala i embrija.

U tom kontekstu, jučer je na teren ponovno izašla Federalna uprava za inspekcijske poslove, te je između ostalog osigurano dosipanje tekućeg dušika. Zbog važnosti slučaja, mjerama koje je provodila inspekcija prisustvovali su i delegirani članovi Povjerenstva.

Federalno ministarstvo zdravstva, sukladno ovlastima propisanim Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, nastavlja poduzimati sve aktivnosti nužne za očuvanje sigurnosti, stabilnosti i zdravlja pacijenata te zaštitu pohranjenog biološkog materijala. Ministarstvo će javnost o svim daljnjim koracima pravovremeno obavještavati – glasi odgovor iz Ministarstva.