Ademović ogolio Konakovića: U "najdemokratičnoj stranci u državi" predsjednik smjenjuje kadrove viber porukama

Potpredsjednik NiP-a i jedan od suosnivača Kemal Ademović prvi put je progovorio o odnosima u toj stranci nakon što je njegov sin Jasmin Ademović napustio stranku.

- Da sam bio na njegovom (op.a. Konakovićevom) mjestu, ja bi sve te ljude istog momenta pozvao na sastanak, a ne bi zakazao viber sjednicu za sutra i smijenio političkog direktora, koji je tu dao svoj život, svoj maksimum i bio jedan od najdostupnijih ljudi u stranci, elokventan, pametan, fin čovjek. Ja bi te ljude pozvao odmah i pitao koji je vaš problem. (...) Nije to uradio nego je zakazao viber sjednicu sljedećeg dana (...) na kojoj je smijenio Pobrića i imenovao nekog drugog. Ok, sve je to uredu, ali imenovanje ili razrješenje političkog direktora jedne stranke koji je treći ili četvrti čovjek u stranci ne radi se preko viber grupe - kazao je vidno ogorčeni Ademović.

Podsjećamo, NiP je napustilo osam kadrova, a među njima politički direktor i zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić, Jasmin Ademović, sin Kemala Ademovića i još šest općinskih vijećnika.

Da stvar bude interesantnija, Konaković je nekoliko dana prije svega rekao da je to najdemokratičnija stranka u državi i pozivao novinare na kafu da se uvjere u to.

- Vaša konstatacija da ne cvjetaju ruže... dobrodošli ste svi vi objektivni mediji da vidite i popijete s nama kafu, porazgovarate, da vidite broj novih članova, da vidite stanje na terenu. Da vidite blagu euforiju nakon što smo dokazali da nismo ništa prodali i izdali. Veliki broj ljudi ponukalo je da kaže: 'Sve što su na vas lagali, sad ćemo im vratiti, snažno ćemo vas podržati.' To su laži, spinovi, pozivam vas da dođete na kaficu, baklavu, neki kolač, da vidite kako funkcioniše najdemokratičnija stranka u BiH... - rekao je tada Konaković.