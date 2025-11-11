Dodik uklonio skandalozni snimak u kojem vrijeđa Bošnjake

Radi se o snimku u kojem Dodik iznosi niz nacionalističkih i uvredljivih izjava

M. Až.

11.11.2025

Najnoviji skandalozni istup lidera SNSD-a Milorada Dodika sa predizbornog skupa u Istočnom Sarajevu koji je jutros bio objavljen na njegovom zvaničnom Instagram nalogu je ubrzo uklonjen.

Podsjetimo, radi se o snimku u kojem Dodik iznosi niz nacionalističkih i uvredljivih izjava, uključujući otvorene napade na Bošnjake i poruke o "odbrani od islamizacije".

- Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pustite priče da smo svi isti – nismo iste vjere, nismo isti. Moramo braniti svoj identitet, svoj način života i ovaj grad. Niko ne laže gore i više od Turčina. Moramo da se suprotstavimo velikom muslimanskom nacionalizmu koji je pretvoren u ono što se zove politički islam - poručio je Dodik.

Nešto kasnije, nakon što su uslijedile reakcije javnosti, snimak je uklonjen sa Dodikovog Instagram naloga.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ocijenio je da Dodikove izjave predstavljaju najniži oblik primitivizma, rasizma i fašizma kakav Evropa nije vidjela decenijama.

Prema Helezovim riječima, Dodikove riječi, u kojima Bošnjake naziva "muslimanima" i "Turcima" te ih vrijeđa tvrdeći da se "šire kao amebe", podsjećaju na retoriku najmračnijih perioda ljudske historije – od nacističke propagande 1930-ih do genocidne ideologije ratnog zločinca Radovana Karadžića 1990-ih.

