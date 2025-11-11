SDA o Dodikovom skandaloznom govoru: Njegov islamofobični istup najbolje ilustruje njegovu destruktivnu šovinističku politiku

Iz Stranke demokratske akcije (SDA) komentarisali su posljednji istup predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, nazivajući ga islamofobičnim.

- Islamofobični istup Milorada Dodika u Istočnom Sarajevu, u kojem vrijeđa i ponižava Bošnjake, najbolje ilustruje njegovu destruktivnu šovinističku politiku koja već godinama proizvodi krize i zastoje u Bosni i Hercegovini. Takva retorika je identičan propagandni obrazac koji je devedesetih godina poslužio kao uvod u agresiju na Bosnu i Hercegovinu - naveli su iz SDA.

Prema njihovim riječima, Dodikove izjave dio su šire kampanje zvaničnika entiteta RS koji već duže vrijeme pokušavaju stvoriti iskrivljenu sliku da se u Bosni i Hercegovini vodi sukob između muslimana i hrišćana, te da Bošnjaci navodno teže dominaciji.

- Takvi narativi nisu ništa drugo nego pokušaj da se opravda politika kriza i blokada državnih institucija, kao i teške diskriminacije koja se provodi nad Bošnjacima u RS. Potpuno je jasno da se u Bosni i Hercegovini ne vodi vjerski ni etnički sukob, već civilizacijski, između onih koji zastupaju mir, demokratiju i jednakost svih građana, i onih koji zagovaraju primitivne, isključive i destruktivne politike prošlosti - dodaje se u saopćenju.