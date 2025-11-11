OŠTRA REAKCIJA

SDA o Dodikovom skandaloznom govoru: Njegov islamofobični istup najbolje ilustruje njegovu destruktivnu šovinističku politiku

Takva retorika je identičan propagandni obrazac koji je devedesetih godina poslužio kao uvod u agresiju na Bosnu i Hercegovinu, poručili su

M. Až.

11.11.2025

Iz Stranke demokratske akcije (SDA) komentarisali su posljednji istup predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, nazivajući ga islamofobičnim.

- Islamofobični istup Milorada Dodika u Istočnom Sarajevu, u kojem vrijeđa i ponižava Bošnjake, najbolje ilustruje njegovu destruktivnu šovinističku politiku koja već godinama proizvodi krize i zastoje u Bosni i Hercegovini. Takva retorika je identičan propagandni obrazac koji je devedesetih godina poslužio kao uvod u agresiju na Bosnu i Hercegovinu - naveli su iz SDA.

Prema njihovim riječima, Dodikove izjave dio su šire kampanje zvaničnika entiteta RS koji već duže vrijeme pokušavaju stvoriti iskrivljenu sliku da se u Bosni i Hercegovini vodi sukob između muslimana i hrišćana, te da Bošnjaci navodno teže dominaciji.

- Takvi narativi nisu ništa drugo nego pokušaj da se opravda politika kriza i blokada državnih institucija, kao i teške diskriminacije koja se provodi nad Bošnjacima u RS. Potpuno je jasno da se u Bosni i Hercegovini ne vodi vjerski ni etnički sukob, već civilizacijski, između onih koji zastupaju mir, demokratiju i jednakost svih građana, i onih koji zagovaraju primitivne, isključive i destruktivne politike prošlosti - dodaje se u saopćenju.

SDA je istakla da ovaj istup još jednom potvrđuje opravdanost zahtjeva za dosljednu provedbu presude Suda Bosne i Hercegovine i uklanjanje Milorada Dodika sa pozicije predsjednika SNSD-a.

- Njegovo političko djelovanje jasno pokazuje da nije sposoban voditi drugačiju politiku osim one koja Bosnu i Hercegovinu neprestano gura u nove krize, a entitet RS u ekonomski i demografski kolaps - zaključili su iz SDA.

Podsjetimo, Dodik je održao skandalozan govor u Istočnom Sarajevu, koristeći nacionalističke izraze u stilu devedesetih, vrijeđajući Bošnjake, a vrhunac svega je njegovo nazivanje Bošnjaka "amebama".

- Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti me te priče da smo isti ljudi – nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina... Moramo se suprotstaviti velikom muslimanskom nacionalizmu koji je pretvoren u ono što se zove politički islam, koji nisu završili svoj posao ovdje - kazao je Dodik.

# SDA
# MILORAD DODIK
