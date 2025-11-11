Helsinški odbor osudio Dodikov istup: Govorom mržnje ne mogu se prikriti društvena i ekonomska propast

Helsinški odbor za ljudska prava najoštrije je osudio javni istup lidera vodeće političke partije u Republici Srpskoj, Milorada Dodika, na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu, tokom kojeg su izrečene uvredljive i neprimjerene poruke usmjerene protiv Bošnjaka, njihove vjere i kulture.

- Ovakvi istupi ne odstupaju od dugogodišnjeg modela podizanja međuetničkih i međureligijskih tenzija putem govora mržnje, što je pravno, moralno, etički i civilizacijski neprihvatljivo. Takva retorika ne doprinosi napretku društva, stabilnosti, ekonomiji niti političkoj odgovornosti, već duboko kompromituje srpski narod i njegovo dostojanstvo - naveli su iz Helsinškog odbora.

Iz Odbora ističu da govor mržnje nije samo napad na druge, već i sramota za onoga ko ga koristi i narod u čije se ime govori.

- Takve izjave više vrijeđaju srpski narod, srpsku tradiciju, kulturu i vjeru, nego one kojima su usmjerene, jer srpski narod poistovjećuju sa netrpeljivošću, nasiljem i političkim primitivizmom - navodi se u saopćenju.

Skretanje pažnje

Helsinški odbor ocjenjuje da ovakvi ispadi služe skretanju pažnje javnosti u Republici Srpskoj sa stvarnih problema – kriminala vlasti, sistemske korupcije, pljačke javnih preduzeća, rudnika, fabrika i prirodnih resursa, te potpunog urušavanja institucija.

- Govorom mržnje ne mogu se prikriti društvena i ekonomska propast niti riješiti problemi, već se samo produbljuje razdor i stvara atmosfera straha i netolerancije - dodaju iz Odbora.

- Očekujemo da politika gradi demokratski ambijent, a ne međuetničku mržnju, nepovjerenje i strah. Odgovornost političkih lidera je da svojim riječima i djelima promovišu dijalog, razumijevanje i poštovanje različitosti – a ne da ih zloupotrebljavaju zarad političkih poena - navodi Helsinški odbor.

Poziv građanima BiH

Odbor poziva građane Bosne i Hercegovine da odlučno odbace govor mržnje i necivilizacijsko ponašanje, da čuvaju međusobno povjerenje i zahtijevaju od političkih lidera zaustavljanje prakse korupcije i zloupotreba vlasti, rješavanje životnih problema građana, uspostavljanje vladavine prava i odgovornosti, te poštovanje zakona.