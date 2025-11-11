Radončić o skandaloznim izjavama Dodika: Nastavak anticivilizacijske "istrage poturica"

- Najnovija izjava politički penzionisanog Milorada Dodika da „niko ne laže gore i više od Turčina“, precizno misleći na nas Bošnjake, nastavak je anticivilizacijske kampanje „istrage poturica“. Generacije srpskih intelektualaca i političara su narastali i razvijali se na Garašaninovom Načertaniju i davno napisanog kontinuiranog genocida i zločina nad muslimanima, odnosno Bošnjacima.

Nakon genocida u Srebrenici, urbicida, hiljada ratnih zločina diljem Bosne i Hercegovine, safarija na civile u Sarajevu i čuvene Karadžićeve prijetnje „da će jedan narod nestati“, Bošnjaci su se moralno nadmoćno odlučili za cjelovitu, suverenu i multietničku Bosnu i Hercegovinu.

Uz sve političke razlike i polemike, niti jedan od bošnjačkih relevantnih političara nikada nije poslao šovinističku ili nacističku poruku na račun cijelog srpskog naroda. Naprotiv.

Zato i Dodikovo uporno gebelskovsko ponavljanje laži o navodnom sukobu ovdašnjih muslimana sa kršćanstvom, jeste nešto na što moraju reagirati pravosuđe, ali i priučeni bošnjački političari koji sjede u foteljama inozemnog predstavljanja Bosne i Hercegovine.

Dodik se koprca u svom nestanku, ali poruke koje šalje svijetu, Bošnjacima, a naročito povratnicima u RS, treba energično zaustaviti na svim mogućim relevantnim adresama - naveo je Radončić.