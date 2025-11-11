Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija traži procesuiranje Dodika zbog govora mržnje

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija oglasila se saopćenjem za javnost u kojem od Tužilaštva i Suda Bosne i Hercegovine, ali i Centralne izborne komisije BiH te, kako navode, i svih drugih državnih institucija, traže da postupe u skladu s Krivičnim zakonom BiH i da se za govor mržnje procesuira lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Jasno je da Milorad Dodik kontinuiranim govorom mržnje želi u izazvati rat u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju njegovi anticivilizacijski i fašiziodni istupi na predizbornim skupovima SNSD-a. Institucije su dužne na vrijeme spriječiti i zakonski ga sankcionirati. Ukoliko to ne uradite upravo vi koji sjedite u institucijama Bosne i Hercegovine, a plaćeni ste za to, onda svi postajete saučesnici u Dodikovom zlu, ali i podrivanju institucija države i u međuljudskim odnosima - navode iz asocijacije.

Upozoravaju kako javnost ne smije ostati nijema na Dodikov govor mržnje koji je, kako ističu, proistekao iz velikosrpske genocidne ideologije.

- Zato Milorad Dodik ne smije proći nekažnjeno. Dvije decenije šutjeli ste na govor mržnje koje je plasirao s entitetske premijerske i pozicije člana Predsjedništva BiH. Zbog svih propusta u prošlosti i nastavka njegovog govora mržnje imate obavezu i morate djelovati u skladu sa zakonom - istaknuli su.

- Ratni zločinci poput Radovana Karadžića i Ratka Mladića vršili genocid, progone i istrebljenja te da, prema njihovim navodima, velikonacionalistima poput Dodika, to nije dovoljno i da zato nastoje izazvati sukob među narodima, saopćeno je iz Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije.