Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBRATILI SE INSTITUCIJAMA

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija traži procesuiranje Dodika zbog govora mržnje

Upozoravaju kako javnost ne smije ostati nijema na Dodikov govor mržnje koji je, kako ističu, proistekao iz velikosrpske genocidne ideologije

Milorad Dodik. Almir Rezić/FENA

FENA

11.11.2025

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija oglasila se saopćenjem za javnost u kojem od Tužilaštva i Suda Bosne i Hercegovine, ali i Centralne izborne komisije BiH te, kako navode, i svih drugih državnih institucija, traže da postupe u skladu s Krivičnim zakonom BiH i da se za govor mržnje procesuira lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Jasno je da Milorad Dodik kontinuiranim govorom mržnje želi u izazvati rat u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju njegovi anticivilizacijski i fašiziodni istupi na predizbornim skupovima SNSD-a. Institucije su dužne na vrijeme spriječiti i zakonski ga sankcionirati. Ukoliko to ne uradite upravo vi koji sjedite u institucijama Bosne i Hercegovine, a plaćeni ste za to, onda svi postajete saučesnici u Dodikovom zlu, ali i podrivanju institucija države i u međuljudskim odnosima - navode iz asocijacije.

Upozoravaju kako javnost ne smije ostati nijema na Dodikov govor mržnje koji je, kako ističu, proistekao iz velikosrpske genocidne ideologije.

- Zato Milorad Dodik ne smije proći nekažnjeno. Dvije decenije šutjeli ste na govor mržnje koje je plasirao s entitetske premijerske i pozicije člana Predsjedništva BiH. Zbog svih propusta u prošlosti i nastavka njegovog govora mržnje imate obavezu i morate djelovati u skladu sa zakonom - istaknuli su.

- Ratni zločinci poput Radovana Karadžića i Ratka Mladića vršili genocid, progone i istrebljenja te da, prema njihovim navodima, velikonacionalistima poput Dodika, to nije dovoljno i da zato nastoje izazvati sukob među narodima, saopćeno je iz Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije.

# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.