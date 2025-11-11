Cvijanović s ministrom odbrane Azerbejdžana: Bilateralni odnosi dviju zemalja dobri i prijateljski

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se s ministrom odbrane Republike Azerbejdžan general pukovnikom Zakirom Hasanovim, a tom prilikom je ocijenjeno da su bilateralni odnosi dviju zemalja dobri i prijateljski te da ima prostora za unaprjeđenje sveukupne saradnje.

Istaknuto je da BiH i Azerbejdžan njeguju veoma dobre bilateralne veze te je i prilikom službenog posjeta predsjednika Azerbejdžana BiH potpisana Deklaracija o strateškom partnerstvu dviju zemalja.

Ministar odbrane Republike Azerbajdžan je Predsjedništvu BiH prenio pozdrave predsjednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva i želje za daljnjim unapređenjem saradnje dviju zemalja.

Cvijanović je ministru odbrane Republike Azerbejdžan Hasanovu poželjela uspješan boravak u BiH, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.