Centralna izborna komisija BiH pokreće postupak protiv Dodika zbog govora mržnje

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da, po službenoj dužnosti, pokrene postupak protiv Milorada Dodika zbog govora mržnje koji se mogao čuti sinoć u Istočnom Sarajevu.

Podsjetimo, Dodik je u govoru punom mržnje vrijeđao Bošnjake nazivajući ih "amebama" i pozivao Srbe da ne dozvoljavaju, kako je rekao, islamizaciju Istočnog Sarajeva kao "srpskog grada" jer, citiramo, "nismo isti narod".

Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ranije danas je najoštrije osudio sinoćnji javni istup predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u kojem je vrijeđanjem Bošnjaka raspirivao međunacionalnu netrpeljivost.

- Ovakav govor, koji predstavlja klasičan primjer govora mržnje, direktno podriva ustavni poredak i osnovne vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina: mir, suživot i međusobno poštovanje svih naroda i građana - poručio je, između ostaloga, Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Kolegij je podsjetio da javni funkcioneri, a naročito oni koji obavljaju ili su obavljali najviše državne i entitetske funkcije, imaju posebnu odgovornost da svojim izjavama i djelovanjem doprinose smirivanju tenzija, izgradnji povjerenja i jačanju demokratskog društva.

Kako su naveli, Kolegij očekuje od nadležnih pravosudnih institucija da hitno ispitaju okolnosti i sadržaj Dodikovog istupa te, u skladu sa zakonom, pokrenu odgovarajuće postupke zbog širenja govora mržnje i poticanja netrpeljivosti.