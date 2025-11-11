Upućena inicijativa za pregovore o novom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u KS

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo uputio je danas Vladi Kantona Sarajevo inicijativu za početak pregovora za usaglašavanje i zaključivanje teksta kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, kao reprezentativni predstavnik državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne službe Kantona Sarajevo, podnio je inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za početak pregovora o usaglašavanju i zaključivanju novog kolektivnog ugovora.

- Ta inicijativa se podnosi u skladu sa Zakonom o radu i trenutno važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike koji rade u organima državne službe Kantona Sarajevo - saopćeno je iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.