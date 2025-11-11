Za podršku izgradnji javnih predškolskih ustanova u Teočaku i Kalesiji izdvojeno 302.000 KM

Sa potpisivanja ugovora danas. Vlada TK

FENA

11.11.2025

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potpisao je danas ugovore o dodjeli sredstava za unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Cilj je jačanje kapaciteta i unapređenje kvaliteta rada predškolskih ustanova, a sredstva će biti dodijeljena za osam predškolskih ustanova.

- Ove godine program za ovu oblast iznosi oko 405.000 KM od toga su 302.000 kapitalni izdaci, a jedan dio tih kapitalnih izdataka služi za izgradnju novih objekata. U toku ove godine otvorili smo vrtić u Sapni, radi se vrtić u Kalesiji a uskoro bi trebala i općina Teočak da dobije javnu ustanovu. Time bismo riješili plan koji je predviđen strategijom razvoja da svaka lokalna zajednica ima javnu predškolsku ustanovu - kazao je Omerović.

Finansijsku podršku za izgradnju javnih predškolskih ustanova dobile su općine Teočak i Kalesija.

Teočak je, prema riječima načelnika Općine Tajiba Muminovića, jedina općina koja još nema ni formiranu ustanovu ni objekat.

Urađeni projekti 

- Mi smo već uradili idejni i glavni projekat, odredili lokaciju, izdali građevinsku dozvolu, proveli u potpunosti postupak javne nabavke. U prvoj fazi očekujem da potpišemo ugovor u iznosu od 880.000 KM bez PDV-a. U ovom dijelu je kantonalno Ministarstvo izdvojilo 240.000 KM za izgradnju obdaništa, a radi se o izgradnji prve faze objekta – naveo je Muminović.

Pored finansijskih sredstava koja se dodjeljuju je i didaktički materijal za javne i privatne predškolske ustanove na osnovu broja upisane djece.

Slični uslovi 

- Na taj način osiguravamo slične uslove za djecu koja borave i u javnim i privatnim ustanovama u smislu da imaju na raspolaganju isti didaktički materijal – poručio je Omerović, saopćeno je iz Vlade TK.

