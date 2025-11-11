Crnadak: Amerikanci su vlastima u RS diktirali uslove, šokirani su nepojavljivanjem Ane Trišić Babić

Šef Kluba poslanika PDP-a, Igor Crnadak, bio je gost emisije Euronews dan, gdje je komentarisao burne događaje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predstojeće prijevremene izbore i odnose vlasti u RS sa SAD.

Rasprava u NSRS

Na pitanje o raspravi u NSRS oko izvještaja Službe za reviziju, Crnadak je rekao da je riječ o još jednoj epizodi "proizašloj iz vrlo nekorektnog i arogantnog nastupa predsjednika Skupštine".

- Tražio sam pauzu i zamolio da se situacija smiri, ali predsjednik je prekinuo četiri poslanika zaredom, očigledno pod pritiskom. Ipak, situacija se sada smirila i nadam se da će sjednica biti završena u mirnijem tonu - rekao je Crnadak.

Govoreći o samom izvještaju, istakao je da su teme poput revizije i sukoba interesa uvijek "posebno osjetljive, jer se tada najbolje vidi kako vlast zapravo funkcioniše".

- Te službe koriste se samo da prikriju korupciju, lopovluk i neodgovornost vlasti - poručio je.

Prijevremeni izbori u RS

O predstojećim izborima Crnadak je rekao da očekuje da će biti održani 23. novembra.

- Bio sam u posjeti CIK-u i nemam razloga da im ne vjerujem. Rekli su mi: bit će izbora za predsjednika, osim ako Ustavni sud to ne spriječi. Kako je sud potvrdio presudu Dodiku, vjerujem da će se sve završiti po planu - izjavio je.

Kampanju opisuje kao "mirnu i tihu", objašnjavajući to neuobičajenom političkom situacijom.

- Očigledno je da vlast želi da uspava javnost, predstavi izbore kao nebitne i besmislene kako bi smanjila izlaznost - rekao je.

Ipak, smatra da "iza te tišine krije nezadovoljstvo građana koje može donijeti promjene".

- Atmosfera me podsjeća na izbore kada je Ljubiša Petrović, tada potpuni politički anonimac, pobijedio Miću Mićića. Mislim da sada narod priprema da kaže "dosta" politici SNSD-a - naglasio je Crnadak.

Gdje je Ana Trišić Babić?

Komentarišući rad v. d. predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić, rekao je da njeno nepojavljivanje u javnosti predstavlja "ponižavanje Narodne skupštine".

- Skupština je odlučila da je Ana Trišić Babić v.d. predsjednika, ne tehničko lice za potpisivanje akata. Međutim, vlast predvođena SNSD-om to krši. Po našim informacijama, Milorad Dodik i dalje dolazi u palatu predsjednika i drži sastanke, dok Ana sjedi u istoj kancelariji kao ranije, kao savjetnik - rekao je Crnadak, dodajući da je to "tužan primjer ponižavanja institucija".

Naglasio je i da se Dodik nije pojavio prilikom posjete otpravnika poslova Ambasade SAD Džona Ginkela Banjoj Luci.

- Dodik obilazi radove na autoputu i kaže "ja sam predsjednik", ode u vrtić, kaže "ja sam predsjednik", pa radnicima obećava povećanje plate jer je on predsjednik. A kad dođe vršilac dužnosti američkog ambasadora u Banju Luku, što onda nije došao pa rekao njemu "ja sam predsjednik"? Pa nije, zato što on zna vrlo dobro da se u Vašingtonu pomno prati sve. Kada dođe neko jači, Dodik se odmah smiri. Mislim da je taj sastanak (Ginkela i Ane Trišić Babić) bio direktna posljedica činjenice da su Amerikanci bili šokirani saznanjem da se Ana Trišić Babić nijednom nije pojavila javno otkako je imenovana - rekao je Crnadak.

"Amerikanci su izdiktirali zadatke"

Crnadak je pojasnio da tokom nedavnog boravka u SAD nije bilo "dogovora" sa američkom administracijom, već da su im "izdiktirani zadaci".

- Amerikanci su jasno rekli: poništite sve zakone, izvinite se, imenujte v.d. predsjednika i saopštite da Dodik više nije predsjednik. Nakon toga skinute su sankcije. Tačka - rekao je.

Dodao je da SAD i dalje prate situaciju i da "ne dolaze s gotovim rješenjima"“, ali insistiraju na Dejtonskom sporazumu i vladavini prava.

- Vidjet ćete da vlast više neće potezati teme poput Agencije za lijekove, Vojske RS ili referenduma. Reakcija bi bila strašna - poručio je.

Kao ključne teme američkog pristupa izdvojio je "energetsku bezbjednost, ekonomsku stabilnost i poštovanje presuda".

Imenovanje glavnog pregovarača BiH sa EU

Govoreći o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa EU, Crnadak je rekao da je važno da tu funkciju preuzme osoba sa "jakim domaćim i međunarodnim pozicijama".

- Nama treba jaka ličnost koja može nositi te teme i u zemlji i u Briselu. Moje ime se pojavilo u medijima jer sam taj posao već radio kao ministar inostranih poslova, ali nisam o tome razgovarao s bilo kim - pojasnio je.

Istakao je da će "konačan prijedlog doći iz poslaničkih klubova Predstavničkog doma".

- Koliko znam, oni već razgovaraju i vjerujem da će doći s prijedlogom koji neće biti samo rezultat medijskih napisa - rekao je.

Na kraju je naglasio da je ključno da institucije "konačno krenu naprijed".

- Moramo prestati vrtjeti se u krug zbog ispraznih unutrašnjih rasprava. Čim usvojimo prva dva zakona, otvoriće se put za nove reforme. Možda glavni pregovarač nije najveće pitanje — važno je da se vidi ko je većina i ko je spreman donositi odluke - zaključio je Crnadak u razgovoru za Euronews.